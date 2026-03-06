Khám phá giải pháp toàn diện của Panasonic giúp nâng chuẩn không gian, nâng tầm trải nghiệm F&B chuyên nghiệp

Là đơn vị tiên phong đạt chứng nhận quốc tế HACCP International cho sản phẩm điều hòa thương mại tích hợp công nghệ Nanoe™ X thế hệ 3 và thiết bị xử lý không khí ziaino™, Panasonic giới thiệu bộ giải pháp toàn diện dành cho không gian F&B chuyên nghiệp, góp phần nâng chuẩn không gian, tối ưu hiệu suất vận hành và mang đến trải nghiệm an tâm, thoải mái cho khách hàng.

Với lịch sử hơn 100 năm phát triển trên toàn cầu, Panasonic không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng không khí trong nhà, hướng đến mục tiêu kiến tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và bền vững.

Tại Việt Nam, Panasonic là thương hiệu chuẩn Nhật Bản cung cấp các giải pháp sức khỏe toàn diện, cam kết mang tới cuộc sống khỏe mạnh, an toàn và tiện nghi cho con người.Giải pháp toàn diện của Panasonic cho không gian F&B: Nâng cao trải nghiệm khách hàng với chất lượng không khí ổn định

Trước nhu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và các mối quan tâm về trải nghiệm không gian được nâng cao, Panasonic giới thiệu bộ giải pháp toàn diện cho không gian F&B chuyên nghiệp như nhà hàng, siêu thị, nhà máy chế biến,... góp phần đưa khí sạch trở thành nền tảng thiết yếu trong môi trường bảo quản thực phẩm và phục vụ khách hàng.

Bộ giải pháp mang đến không khí sạch và trong lành với dòng điều hòa cục bộ và điều hòa trung tâm tích hợp nanoe™ X thế hệ 3. Đây là công nghệ đột phá đã được kiểm chứng về khả năng ức chế hiệu quả vi-rút, vi khuẩn, nấm mốc, các độc tố từ nấm mốc (*) cũng như các tác nhân gây hại.

Hệ thống điều hòa thương mại của Panasonic tại nhà hàng Trâu Ngon Quán (Bắc Ninh)

Không chỉ hệ thống điều hòa không khí , khi kết hợp với thiết bị thông gió thu hồi nhiệt ERV, hệ thống vừa đảm bảo làm mát hiệu quả vừa cấp khí tươi liên tục mà vẫn tiết kiệm năng lượng nhờ cơ chế thu hồi nhiệt và độ ẩm. Giải pháp này giúp không gian luôn mát – tươi – ổn định, đồng thời giảm tải vận hành và tối ưu chi phí điện năng.

Để chất lượng không khí luôn duy trì ở mức lý tưởng, hệ thống quản lý chất lượng không khí toàn diện CAMS tích hợp cảm biến thông minh, tự động giám sát nhiệt độ, độ ẩm, CO₂, bụi mịn PM2.5,... theo thời gian thực. Dữ liệu thu thập được sẽ kết nối và điều phối hoạt động của hệ thống điều hòa, tạo nên một quy trình vận hành đồng bộ và chủ động, mang đến cảm giác thoải mái xuyên suốt quá trình trải nghiệm

Đặc biệt, trong khu vực bảo quản, xử lý, sản xuất thực phẩm có yêu cầu khắt khe đối với việc kiểm soát vệ sinh, Panasonic còn phát triển giải pháp chiếu sáng chuyên biệt, góp phần giảm thiểu bụi và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Bộ giải pháp toàn diện cho không gian F&B chuyên nghiệp kết hợp với giải pháp không khí trong nhà IAQ giúp duy trì chất lượng không khí ổn định

Bên cạnh đó, việc kết hợp thiết bị xử lý không khí ziaino™ hay các giải pháp không khí trong nhà IAQ (quạt trần - quạt điện - quạt hút, kết hợp máy lọc không khí và máy hút ẩm) giúp kiến tạo luồng khí sạch, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe và nâng tầm trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng. Thực khách được tận hưởng bữa ăn trong không gian trong lành, độ ẩm dễ chịu, không còn nỗi lo mùi thực phẩm bám vào trang phục, từ đó gia tăng cảm giác thoải mái và mức độ hài lòng đối với thương hiệu.

Nâng chuẩn không gian F&B với chứng nhận quốc tế HACCP International

Điểm nhấn của bộ giải pháp toàn diện cho không gian F&B chuyên nghiệp là sản phẩm điều hòa thương mại tích hợp công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 đạt chứng nhận quốc tế HACCP International - hệ thống chứng nhận uy tín toàn cầu nhằm đánh giá nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm. Đây là bước tiến tiếp nối thành tựu của thiết bị xử lý không khí ziaino™ trước đó, khẳng định định hướng phát triển giải pháp không khí đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế của Panasonic.

Việc vượt qua 10 tiêu chí kiểm định khắt khe từ HACCP International chứng minh điều hòa thương mại của Panasonic phù hợp để vận hành trong môi trường F&B chuyên nghiệp. Đồng thời, chứng nhận này cho thấy bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận về vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh, không chỉ giới hạn ở quy trình chế biến mà còn mở rộng ra việc lựa chọn thiết bị phù hợp nhằm kiểm soát chất lượng không khí.

Điều hòa thương mại của Panasonic đạt chứng nhận quốc tế HACCP, chứng minh khả năng vận hành trong môi trường F&B chuyên nghiệp

Chứng nhận HACCP International cũng trở thành cơ sở vững chắc để xác nhận mức độ an toàn của thiết bị, giúp doanh nghiệp F&B rút ngắn thời gian nghiên cứu và lựa chọn giải pháp không khí đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm. Không những vậy, đây còn là bằng chứng khách quan hỗ trợ quá trình kiểm duyệt và hoàn thiện hồ sơ khi làm việc với cơ quan chức năng.

Với những ưu thế về vận hành, bộ giải pháp không khí toàn diện từ Panasonic giúp chủ doanh nghiệp nâng tầm không gian F&B, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, qua đó gia tăng giá trị và uy tín doanh nghiệp, mở rộng cơ hội tiếp cận các đối tác và thị trường toàn cầu.

Thông qua bộ giải pháp không khí toàn diện cho không gian F&B, Panasonic định hướng trở thành đối tác chiến lược hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng không gian chuyên nghiệp, tối ưu công năng và đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong tương lai, Panasonic đặt mục tiêu tiếp tục phát triển các giải pháp B2B hướng tới những vấn đề của doanh nghiệp và xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

(*) Theo kết quả thử nghiệm số H24NF036-1 từ Trung tâm Phân tích Sản phẩm Panasonic Nhật Bản năm 2025.