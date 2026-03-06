ACV kinh doanh thế nào thời ông Vũ Thế Phiệt làm chủ tịch?

TPO - Dưới thời ông Vũ Thế Phiệt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp này tăng mạnh, đầu tư vào hàng loạt dự án sân bay với giá trị hàng tỷ USD.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa công bố thông tin đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc ACV.

Cả hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt là Phó Tổng Giám đốc ACV tháng 1/2017. Chỉ sau đó nửa năm, ông Phiệt trở thành thành viên HĐQT ACV. Ngày 10/8/2018, ông được bổ nhiệm Tổng Giám đốc ACV. Tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT ACV. Hiện ông Phiệt không còn là người đại diện pháp luật của ACV.

Nguồn thu lớn nhất từ lãi tiền gửi ngân hàng

Dưới thời của ông Phiệt, ACV ăn nên làm ra. Trong năm đầu tiên khi ông Phiệt giữ chức tổng giám đốc, ACV ghi nhận tổng doanh thu là 17.770 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 6.028 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2017.

Ông Vũ Thế Phiệt.

Đến năm 2019, ACV đạt 18.300 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 14% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế tăng 35% từ 7.618 tỷ lên 10.316 tỷ đồng. Lợi nhuận cả năm tăng là do hoạt động kinh doanh cốt lõi được cải thiện và thu nhập tài chính tăng.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của ACV đạt lần lượt là 59.300 tỷ và 36.900 tỷ đồng. Chiếm hơn một nửa tổng tài sản của ACV là gần 31.300 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm - tăng gần 6.900 tỷ đồng so với cuối năm trước. Trong năm 2018 và 2019, ACV đã thu về lần lượt là là 1.276 tỷ và 1.796 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Đến năm 2020, ACV đạt doanh thu hơn 7.800 tỷ đồng (giảm 57,5% so với năm trước đó), lãi trước thuế 2.087 tỷ đồng và 1.712 tỷ đồng sau khi nộp thuế. Đến hết năm 2020, tổng tài sản của ACV đạt gần 57.000 tỷ đồng, giảm hơn 1.180 tỷ so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng hơn 2.260 tỷ so với đầu năm, lên 33.185 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền của ACV đạt gần 500 tỷ đồng.

Khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2021, ACV vẫn ghi nhận 4.758 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 39% so với năm 2020. Tuy nhiên, nhờ doanh thu hoạt động tài chính đạt 3.250 tỷ đồng, với đóng góp lớn nhất từ lãi tiền gửi ngân hàng và một phần từ lãi chênh lệch tỷ giá đã giúp lợi nhuận trước thuế cả năm của ACV vẫn đạt 1.019 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2021, ACV ghi nhận 1.677 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, trong đó chiếm chính là 714 tỷ đồng cho dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đến năm 2022, ACV lãi trước thuế hơn 7.500 tỷ đồng (gấp hơn 2,5 lần cả hai năm dịch COVID-19 cộng lại và tăng gấp 10 lần so với năm 2021) trong khi doanh thu hơn 15.380 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2021.

Năm 2023, ACV ghi nhận 20.032 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 8.572 tỷ, tăng lần lượt 45% và 18% so với năm 2022. Đây là lần đầu tiên ACV ghi nhận mức doanh thu vượt mốc 20.000 tỷ đồng trong một năm kinh doanh.

ACV ăn nên làm ra dưới thời ông Phiệt điều hành.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của ACV tăng 65% so với đầu năm lên 7.900 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào 2 dự án sân bay Long Thành và nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất.

Trong năm ông Phiệt được bầu làm Chủ tịch HĐQT (2024), ACV thu về 22.661 tỷ đồng doanh thu và 14.177 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 12% và 35% so với năm 2023. Biên lợi nhuận gộp và biên lãi ròng của ACV tiếp tục duy trì mức cao, lần lượt trên 61% và 52%.

Chủ đầu tư sân bay Long Thành

Quý IV/2025, doanh thu tài chính của ACV tăng vọt, gấp hơn 5 lần so với quý IV/2024, đạt 719 tỷ đồng. Động lực chính đến từ lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ với 459 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lỗ 123 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết tăng 122% so với cùng kỳ, lên mức 173 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 8% so với cùng kỳ xuống 93 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 450 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với quý IV/2024. Chi phí tài chính ghi nhận gần 28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ACV được hoàn nhập tới 750 tỷ đồng nhờ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

Sau khi khấu trừ chi phí, ACV báo lãi sau thuế 3.135 tỷ đồng trong quý IV/2025, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm trước.

Cả năm 2025, ACV ghi nhận doanh thu thuần gần 26.000 tỷ đồng và lãi ròng hơn 12.000 tỷ đồng, tăng tương ứng 15% và 3% so với năm trước. Với kết quả này, ACV vượt 17% kế hoạch doanh thu và vượt 42% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra cho năm 2025.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm tới 34.190 tỷ đồng trong chi phí xây dựng dở dang, tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với đầu năm 2025.

Trên bảng cân đối kế toán, cuối năm 2025, ACV nắm giữ hơn 26.800 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó tiền mặt và tiền gửi hơn 14.700 tỷ đồng. Tài sản dài hạn gần gấp đôi đầu năm, từ 36.600 tỷ đồng lên 64.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ sự thay đổi trong tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ gần 21.000 tỷ đồng lên hơn 35.400 tỷ đồng. Riêng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm tới 34.190 tỷ đồng trong chi phí xây dựng dở dang, tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Vào giữa tháng 1/2026, Bộ Xây dựng đã quyết định giao ACV tiếp tục giữ vai trò chủ đầu tư dự án Long Thành giai đoạn 2.

Ngoài Long Thành, một số dự án khác cũng ghi nhận giá trị đầu tư đáng kể, gồm: Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (294 tỷ đồng), hệ thống radar thời tiết Doppler tại sân bay Nội Bài (113 tỷ đồng) và Tân Sơn Nhất (111 tỷ đồng)…

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng nợ phải trả của ACV đạt gần 21.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm hơn 9.700 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt gần 70.000 tỷ đồng, gồm vốn cổ phần hơn 35.828 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 20.870 tỷ đồng.

ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó Bộ Tài chính đại diện vốn Nhà nước nắm 95,41%. ACV hiện quản lý và vận hành 22 sân bay trên cả nước, trong đó có 11 cảng hàng không quốc tế. ACV cũng là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng.