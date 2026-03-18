Vietnam Airlines tăng chuyến bay phục vụ Giải Vô địch quốc gia Marathon 2026 tại Nha Trang

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp diễn ra Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 tại Nha Trang, Vietnam Airlines triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa.

Theo đó, từ ngày 25-30/3, Vietnam Airlines sẽ khai thác thêm 28 chuyến bay, nâng tổng số lên 150 chuyến bay, cung ứng hơn 27.600 chỗ kết nối Khánh Hòa với các trung tâm lớn gồm: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Hải Phòng. Việc tăng chuyến bay nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của vận động viên, du khách và người dân đến tham dự sự kiện; đồng thời góp phần đảm bảo năng lực vận chuyển trong thời gian cao điểm. Theo đại diện Vietnam Airlines, hãng vẫn đang tìm kiếm thêm nguồn lực để bổ sung chuyến bay theo đề xuất của tỉnh Khánh Hòa, sẵn sàng phục vụ lượng khách dự kiến tăng mạnh trong những ngày diễn ra giải đấu. Đáng chú ý, trong bối cảnh giá nhiên liệu hàng không thế giới tăng cao, hãng vẫn nỗ lực giữ ổn định mức giá vé đã công bố, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách.

Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-29/3, tại Nha Trang, với chủ đề “Đón ánh bình minh”, dự kiến thu hút hơn 12.000 vận động viên tham gia.