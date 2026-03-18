Chạy đua khắc phục từng mét đường, đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2026

Ngày 18/3, ông Lê Xuân Tùng - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác thảm bê tông nhựa làn đường phía Đông trên tuyến Nguyễn Cơ Thạch (dài 1,4km) đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn tất ngay trong đêm nay.
Theo đó, để mang lại điều kiện thi đấu tốt nhất cho các VĐV, lực lượng chức năng đã được huy động tối đa, chia ca làm việc xuyên đêm để xử lý dứt điểm các điểm bong tróc, hư hỏng. Sự nỗ lực này nhằm đảm bảo mặt đường bằng phẳng, an toàn trước giờ khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.
Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, việc cự ly marathon 42,195km của Tiền Phong Marathon 2026 được lựa chọn là nội dung tranh huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 là niềm vinh dự lớn đối với tỉnh Khánh Hòa, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao về công tác tổ chức và chất lượng hạ tầng thi đấu.
Để đáp ứng dấu mốc chuyên môn quan trọng này, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu khảo sát, thiết kế đến vận hành đường chạy.
Bên cạnh đó, hệ thống giao thông trên toàn tuyến ven biển, nội thành các phường Nha Trang đang được rà soát, chỉnh trang và tối ưu hóa nhằm bảo đảm mặt đường đạt chuẩn, thông thoáng và an toàn tuyệt đối cho vận động viên. Công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự được triển khai đồng bộ với sự tham gia của lực lượng công an, thanh niên tình nguyện và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật. Các trạm tiếp nước, điểm hỗ trợ y tế, cứu hộ và lực lượng điều phối dọc đường chạy cũng được bố trí theo tiêu chuẩn của các giải marathon chuyên nghiệp.
Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.