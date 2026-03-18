Chạy đua khắc phục từng mét đường, đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2026

TPO - UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang gấp rút san lấp các "ổ voi', "ổ gà", hoàn thiện mặt đường Nguyễn Cơ Thạch, đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho các vận động viên (VĐV) tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.

Các đơn vị đang khẩn trương khắc phục sửa chữa những vị trí hư hỏng trên tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch.

Ngày 18/3, ông Lê Xuân Tùng - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác thảm bê tông nhựa làn đường phía Đông trên tuyến Nguyễn Cơ Thạch (dài 1,4km) đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn tất ngay trong đêm nay.

Theo đó, để mang lại điều kiện thi đấu tốt nhất cho các VĐV, lực lượng chức năng đã được huy động tối đa, chia ca làm việc xuyên đêm để xử lý dứt điểm các điểm bong tróc, hư hỏng. Sự nỗ lực này nhằm đảm bảo mặt đường bằng phẳng, an toàn trước giờ khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, việc cự ly marathon 42,195km của Tiền Phong Marathon 2026 được lựa chọn là nội dung tranh huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 là niềm vinh dự lớn đối với tỉnh Khánh Hòa, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao về công tác tổ chức và chất lượng hạ tầng thi đấu.

Để đáp ứng dấu mốc chuyên môn quan trọng này, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu khảo sát, thiết kế đến vận hành đường chạy.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông trên toàn tuyến ven biển, nội thành các phường Nha Trang đang được rà soát, chỉnh trang và tối ưu hóa nhằm bảo đảm mặt đường đạt chuẩn, thông thoáng và an toàn tuyệt đối cho vận động viên. Công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự được triển khai đồng bộ với sự tham gia của lực lượng công an, thanh niên tình nguyện và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật. Các trạm tiếp nước, điểm hỗ trợ y tế, cứu hộ và lực lượng điều phối dọc đường chạy cũng được bố trí theo tiêu chuẩn của các giải marathon chuyên nghiệp.

Đường Nguyễn Cơ Thạch có khu vực người dân mua bán hải sản nhộn nhịp buổi sáng.

Qua khảo sát đường chạy, ban tổ chức nhận thấy tuyến đường này bị hư hỏng, nhiều "ổ voi", "ổ gà".

Sau khi trao đổi, để đảm bảo an toàn nhất cho các vận động tranh tài, tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo UBND phường Bắc Nha Trang khẩn trương khắc phục, san lấp các vị trí bị hư hỏng.

Để kịp tiến độ, các đơn vị thi công đã tổ chức nhiều ca làm việc liên tục, duy trì thi công xuyên đêm với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Những lớp nhựa mới được thảm.

Hai ngày qua, hai chuyên gia, trọng tài thuộc Liên đoàn Điền kinh Việt Nam gồm ông Nguyễn Hoàng Giang, Đặng Thanh Hải đã cùng nhà báo Phạm Tuyên - đại diện ban tổ chức đi khảo sát, đo chuẩn cự ly các cung đường chạy của giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.