Miền Bắc nắng ấm kéo dài

TPO - Hôm nay (18/3) và những ngày tới miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đêm và sáng se lạnh, trưa chiều nắng ấm, ít mưa. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay trời nắng, ít mưa, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở miền Bắc, riêng vùng núi Bắc Bộ trong hai ngày 20-21/3 có thể xuất hiện mưa dông rải rác.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo những ngày tới, khu vực miền Trung ít mưa, trời nắng.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo khoảng ngày 21-22/3, khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 36-37 độ.