Đà Nẵng tập trung kiện toàn nhân sự

Theo Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử TP. Đà Nẵng, cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,92%. Toàn thành phố có 1.784 khu vực bỏ phiếu với 2.060.459 cử tri. Ngay từ sáng sớm 15/3, các khu vực đã đồng loạt khai mạc; đến 19 giờ cùng ngày, 100% tổ bầu cử hoàn thành việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

Kết quả, có 2.058.838 cử tri tham gia (đạt 99,92%). Trong đó có 75/93 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại hoặc bầu thêm.

Người dân Đà Nẵng đi bỏ phiếu bầu cử.

Ở cấp bầu cử đại biểu Quốc hội, TP. Đà Nẵng có 24 người ứng cử tại 5 đơn vị bầu cử để bầu 14 đại biểu; kết quả kiểm phiếu đủ số lượng đại biểu được bầu, dự kiến trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, công bố trúng cử.

Đối với HĐND thành phố, có 125 người ứng cử tại 23 đơn vị bầu cử để bầu 76 đại biểu; kết quả kiểm phiếu cũng bảo đảm đủ số lượng, không phát sinh tình huống bầu lại.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng, Thư ký Ủy ban bầu cử thành phố cho biết, đến thời điểm hiện tại Ủy ban Bầu cử sẽ tiến hành xác lập nghị quyết để công bố kết quả, đồng thời hoàn thiện biên bản gửi về Hội đồng Bầu cử quốc gia nhằm công bố chính thức danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội theo quy định.

Dự kiến, trong ngày mai (18/3) toàn bộ hồ sơ liên quan sẽ được gửi về Hội đồng Bầu cử quốc gia để thực hiện việc công bố theo đúng trình tự, thủ tục.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã lưu ý một số mốc thời gian quan trọng để triển khai các công việc tiếp theo. Trong đó, Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được.

Theo bà Hoa, đây là nội dung quan trọng, đề nghị các ban, các thành viên Ủy ban Bầu cử quan tâm, chủ động tham mưu xử lý, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Sau khi hoàn tất việc giải quyết các đơn thư (nếu có), Ủy ban Bầu cử sẽ ban hành nghị quyết công nhận và xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố. Việc xác nhận này phải được hoàn thành trước kỳ họp đầu tiên của HĐND khóa mới.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP. Đà Nẵng cho biết: Công tác tổ chức được triển khai bài bản, đúng quy định, tỷ lệ cử tri tham gia thuộc nhóm cao; kết quả đã lựa chọn được những đại biểu “có đức, có tài, có tâm, có tầm”, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP. Đà Nẵng cho hay đến nay khối lượng công việc liên quan đến bầu cử đã hoàn thành khoảng 99%. Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ được công bố và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau công bố, các cơ quan chức năng sẽ có 7 ngày để tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có). Trên cơ sở đó, Ủy ban bầu cử các cấp sẽ ban hành nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy chứng nhận cho những người trúng cử.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Đức Dũng cho biết: Thành phố tập trung chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp.

Dự kiến kỳ họp diễn ra ngày 28/3, toàn bộ công tác kiện toàn nhân sự phải hoàn thành trước ngày 31/3.