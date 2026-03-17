Chủ tịch Quốc hội: Giám sát phải được thực hiện hiệu quả ngay từ cơ sở

TPO - Chiều 17/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, qua đó góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Quốc hội với nhân dân.

MTTQ Việt Nam tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đối thoại xã hội, diễn đàn nghe dân nói, bảo đảm để các chính sách được ban hành ngày càng sát thực tiễn, khả thi, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ tư duy đánh giá từ mục tiêu xây dựng “pháp luật tốt trên văn bản” sang mục tiêu cao nhất “pháp luật tốt trong cuộc sống”…

Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chung; đề nghị hai cơ quan nghiên cứu xây dựng cơ chế quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp thu phản hồi ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Đồng bộ, đồng thuận, chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điểm lại công tác phối hợp giữa hai cơ quan năm 2025, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kết quả nổi bật đầu tiên là hai cơ quan đã phối hợp trong sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và sửa đổi, hoàn thiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Kết quả nổi bật thứ hai, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện trong suốt năm 2025, bảo đảm để ngày 15/3 vừa qua đã tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Kết quả nổi bật thứ ba là, công tác nắm bắt tình hình cử tri và nhân dân ngày càng được nâng cao chất lượng. Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng rõ, gọn, sắc nét, là cơ sở quan trọng để Ủy ban Dân nguyện và Giám sát thực hiện giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp hàng tháng và tại Kỳ họp của Quốc hội.

Bày tỏ nhất trí với ý kiến của các đại biểu về việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc này rất quan trọng và phải làm tốt hơn nữa, không chỉ nắm bắt tình hình qua các báo cáo, văn bản mà cần đa dạng hóa các hình thức, nhất là qua các nền tảng trực tuyến, điện tử.

Về cơ chế phối hợp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban luôn trân trọng ý kiến của MTTQ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đề nghị hai cơ quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường xây dựng pháp luật và nâng cao hiệu quả giám sát.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2026 được xác định là năm tăng tốc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Quốc hội và MTTQ phải tìm mọi giải pháp để ban hành những chính sách, những cơ chế điều hành để kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng an ninh đảm bảo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác đối ngoại, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"Công tác giám sát phải được thực hiện hiệu quả ngay từ cơ sở, gắn với yêu cầu “gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân”", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.