Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

TPO - Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 17/3, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Phát biểu trên cương vị mới, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao dân chủ, công tâm, khách quan, cầu thị; đồng thời phát huy tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của thành phố và Nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự ủng hộ, giúp đỡ của đồng chí Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự phối hợp, đồng hành của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (52 tuổi), quê thành phố Hà Nội, trình độ Cử nhân Đại học Thương mại, Tiến sĩ Kinh tế.

Ông Hùng từng công tác ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1, Vụ Trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Vụ Trưởng Vụ Trung ương 1.

Từ tháng 3/2023, ông là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đến tháng 1/2025, ông được điều động, luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (cũ).

Đến tháng 7/2025, sau khi tỉnh Thái Bình sáp nhập với tỉnh Hưng Yên thành tỉnh Hưng Yên mới, ông Hùng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành hội nghị lần thứ nhất, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 người, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung uơng khóa XIV.