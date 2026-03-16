Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

TPO - Ông Đỗ Thành Trung - Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 16/3, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Thành ủy Hải Phòng.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động ông Đỗ Thành Trung, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Chỉ định ông Đỗ Thành Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thành Trung. Ảnh: Đàm Thanh

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trên cương vị công tác mới, với những phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Đỗ Thành Trung sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, kế thừa kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước.

Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cùng tập thể cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đi đầu trong xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố Hải Phòng và cá nhân ông Đỗ Thành Trung tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác hiệu quả, tiềm năng, lợi thế không gian phát triển của Hải Phòng sau sáp nhập.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và lãnh đạo Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thành Trung. Ảnh: Đàm Thanh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thành Trung bày tỏ, nhiệm vụ được Đảng giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước những yêu cầu ngày càng cao trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Ông cam kết, sẽ chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành đầy đủ quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy. Trước hết, ông sẽ ưu tiên tập trung nắm bắt tình hình thực tế và sớm ổn định công việc, không để công việc bị gián đoạn.



Ông cũng nhấn mạnh, bản thân sẽ nêu cao tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả", trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, lắng nghe, cầu thị học hỏi, kế thừa và phát huy những kết quả của các lãnh đạo tiền nhiệm.

Bám sát các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất... để tập trung thực hiện và góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.