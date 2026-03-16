Tổng Bí thư Tô Lâm: Hải Phòng phải trở thành đô thị biển xanh, đáng sống

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quy hoạch phát triển Hải Phòng phải được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, đến năm 2045 trở thành thành phố cảng công nghiệp - dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á, đô thị biển xanh, thông minh, đáng sống. Tầm nhìn đến năm 2100, cần định hướng xây dựng một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu.

Hải Phòng kiến nghị bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù

Sáng 16/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố.

Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, năm 2025 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố tiếp tục giữ vững nhịp tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ 2 toàn quốc, năm thứ 11 liên tiếp duy trì mức tăng trưởng 2 con số.

Hải Phòng dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính PAR Index, đo lường sự hài lòng của người dân SIPAS và chỉ số xanh cấp tỉnh.

Theo ông Lê Ngọc Châu, nhiệm vụ lập quy hoạch chung thành phố Hải Phòng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để thực hiện tốt quy hoạch và tạo điều kiện cho thành phố tiếp tục tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh bền vững, thành phố kiến nghị Trung ương xem xét phân cấp, ủy quyền cho địa phương được phê duyệt và điều chỉnh các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ như quy hoạch chung, quy hoạch các khu chức năng.

Kiến nghị Trung ương sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch ngành quốc gia. Trong đó, xem xét cập nhật các đề xuất của thành phố, nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển thành cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lượng tái tạo khu vực.

Về nguồn lực, thành phố mong muốn Trung ương bổ sung nguồn vốn để thành phố có đủ nguồn lực đầu tư nâng cấp, cải tạo và mở rộng các tuyến giao thông trọng điểm, cấp thiết, như: QL10, QL17B, QL38, tuyến Tân Vũ – Lạch Huyện. Qua đó, góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, kết nối vùng...

Về chính sách, thành phố Hải Phòng kiến nghị Trung ương sửa đổi Nghị quyết 226 để bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù mà Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vừa được áp dụng, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và tạo động lực phát triển mới cho thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Định hình tầm nhìn phát triển dài hạn, có sức cạnh tranh quốc tế

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng đã đạt được.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hải Phòng cần xác định rõ vai trò của mình trong cấu trúc phát triển quốc gia và vùng Bắc Bộ: vừa là một địa phương năng động, vừa phải vươn lên trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt ở phía Bắc, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics tầm cỡ quốc tế và kinh tế biển hiện đại. Đồng thời, là đầu mối kết nối thị trường nội địa với quốc tế. Cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, gắn với hiện đại hóa, xanh hóa, số hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân...

Những định hướng đó đòi hỏi thành phố phải tìm cách nâng cấp mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

﻿ Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với việc xây dựng chương trình hành động, TP Hải Phòng cần đặc biệt coi trọng tư duy quy hoạch phát triển. Trong cấu trúc phát triển của miền Bắc, Hải Phòng phải được định vị là cực tăng trưởng biển của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước. Cùng với Hà Nội, Quảng Ninh hình thành tam giác động lực phát triển.

Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực, Hải Phòng cần đặt mình trong tương quan với các thành phố cảng lớn của châu Á và thế giới để định hình tầm nhìn phát triển đô thị cảng hiện đại, trung tâm logistics và kinh tế biển có sức cạnh tranh quốc tế.

Vì vậy, quy hoạch phát triển phải được xây dựng tầm nhìn dài hạn, không chỉ đến năm 2030 hay 2045 mà phải xa hơn nữa, chủ động chuẩn bị không gian phát triển, hạ tầng chiến lược và năng lực quản trị để thích ứng với những biến động lớn của kinh tế toàn cầu.

Trước hết, tầm nhìn năm 2030, Hải Phòng cần định hình cấu trúc không gian kinh tế biển hiện đại, trong đó cảng biển và logistics giữ vai trò trung tâm. Hệ thống cảng Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, khu vực sông Văn Úc cùng mạng lưới logistics, khu công nghiệp và khu thương mại tự do phải được quy hoạch đồng bộ, tạo chuỗi giá trị từ sản xuất, vận tải, thương mại và dịch vụ. Mục tiêu là đưa Hải Phòng trở thành trung tâm điều phối logistics và chuỗi cung ứng của miền Bắc và khu vực.

Tầm nhìn năm 2045, trở thành thành phố công nghiệp – dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á, trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và khoa học công nghệ biển của cả nước. Hải Phòng phải trở thành một đô thị biển xanh, thông minh, đáng sống, hội tụ tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao...

Một góc cửa ngõ phía Nam TP Hải Phòng.

Xa hơn, tầm nhìn đến năm 2100, quy hoạch thành phố cần hướng tới xây dựng một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương, logistics và kinh tế biển của Đông Á. Điều đó, đòi hỏi ngay từ hôm nay, Hải Phòng phải chuẩn bị tầm nhìn dài hạn về mở rộng không gian ra biển, bảo vệ hệ sinh thái ven biển, phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng mô hình đô thị biển bền vững trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, thành phố cần kiên định quan điểm lấy con người làm trung tâm của phát triển, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả tăng trưởng và không ai bị bỏ lại phía sau.

Về những đề xuất của thành phố, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng đó là những kiến nghị chính đáng, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn phát triển thành phố.