Miền Bắc trải qua mùa đông ấm thứ hai trong lịch sử

TPO - Nhiệt độ trung bình trong 3 tháng chính đông ở miền Bắc năm nay lên tới 18.21, là mùa đông ấm thứ hai trong lịch sử quan trắc. Từ nay đến hết tháng 3, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu. Thời gian này có khả năng xảy ra khoảng 1-2 đợt không khí lạnh nhưng nền nhiệt chỉ giảm nhẹ, không khí lạnh chủ yếu gây ra mưa rào và dông ở khu vực Miền Bắc.

Miền Bắc nước ta đang trải qua mùa đông khá ấm. Theo số liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, giá trị nhiệt độ trung bình trong cả 3 tháng chính đông (12/2025-02/2026) tại khu vực Bắc Bộ là 18.21 độ, cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 1.67 độ.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính theo chuỗi giá trị quan trắc trong 65 năm qua, đây là mùa đông ấm thứ hai ở miền Bắc, chỉ kém mùa đông năm 2018-2019 khi nhiệt độ trung bình 3 tháng chính đông là 18.37 độ.

Trong suốt mùa đông năm nay, miền Bắc chỉ ghi nhận 3 đợt rét đậm, rét hại diện rộng, vào các ngày 6-10/1 và 22-25/1 và ngày 9/2. Đây đều là những đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày, nền nhiệt thấp nhất phổ biến ở mức từ 8-11 độ, vùng núi từ 5-7 độ, vùng núi cao dưới 4 độ. Thời gian và khu vực xuất hiện băng giá khá ít.

Đáng lưu ý, mùa đông năm nay ở miền Bắc ghi nhận nhiều ngày nền nhiệt khá cao, thậm chí xuất hiện nắng nóng, điển hình như ngày 5/2/2026, nhiệt độ tại khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) lên tới 37,8 độ, là mức nhiệt cao rất hiếm gặp trong cao điểm mùa đông ở miền Bắc.

Theo ông Mai Văn Khiêm, từ nay đến hết tháng 3, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu. Thời gian này có khả năng xảy ra khoảng 1-2 đợt không khí lạnh nhưng nền nhiệt chỉ giảm nhẹ, không khí lạnh chủ yếu gây ra mưa rào và dông ở khu vực Miền Bắc.

Sang tháng 4, miền Bắc có khả năng đón thêm không khí lạnh nhưng đây cũng là những đợt không khí lạnh yếu, làm nén và đẩy rãnh áp thấp gió mùa ở phía Nam Trung Quốc xuống nước ta, gây ra các đợt mưa rào và dông ở miền Bắc.

Tuy nhiên, ông Khiêm lưu ý, từ tháng 4-5 là các tháng chuyển mùa. Sự xung đột của khối không khí lạnh và khối không khí nóng ẩm từ biển rất dễ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là khu vực vùng núi Bắc Bộ, cần hết sức lưu ý.