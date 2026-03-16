Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (16/3), miền Bắc nhiều mây, ít mưa, trời rét về đêm và sáng, riêng vùng núi có mưa dông rải rác. Từ 17/3, miền Bắc ít mưa, sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ. Các khu vực khác trên cả nước cũng hửng nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo trong những ngày tới miền Bắc ít mưa, sáng nhiều mây, trời rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng nhẹ.

Miền Bắc hôm nay nhiều mây, ít mưa, trời rét vào đêm và sáng.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận cũ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo những ngày tới, khu vực miền Trung ít mưa, ngày nắng.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo hình từ khoảng 19-20/3, Nam Bộ tăng nhiệt, trời có nắng nóng diện rộng.

