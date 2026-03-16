Thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

TPO - Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất thành lập Hội đồng Thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tổ chức thẩm định để trình Chính phủ xem xét, quyết định và hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ trì tổ chức thẩm định và Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 21/TB-VPCP ngày 11/1.

Phối cảnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận năm 2016 - Ảnh Tư liệu

Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất để Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 theo quy định; tổ chức thẩm định để trình Chính phủ xem xét, quyết định và hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào tháng 4/2026.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với yêu cầu đặt ra năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân;

Trong đó tiếp tục chỉ đạo khẩn trương triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 với các đối tác phù hợp, bảo đảm lợi ích cao nhất của Việt Nam, có tính đến thỏa thuận trước đây, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ khởi động Dự án thành phần 1 - Dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là công trình đặc biệt quan trọng quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng xanh, sạch và phục vụ yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Việc triển khai dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao tiềm lực khoa học-công nghệ và từng bước làm chủ công nghệ hạt nhân hiện đại.

