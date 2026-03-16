Cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy căn hộ tầng 9 chung cư ở Hà Nội

TPO - Trong quá trình chữa cháy căn hộ chung cư Ecohome 1 (Hà Nội), lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận và giải cứu 3 người dân mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4h ngày 16/3, tại căn hộ tầng 9 chung cư Ecohome 1 (Đông Ngạc, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 nhanh chóng đến hiện trường.

Chỉ sau 12 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận căn hộ 918, tòa E4, chung cư Ecohome 1.

Cảnh sát đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Tại hiện trường, khói và khí độc lan ra hành lang, lực lượng chức năng xác định 3 người mắc kẹt trong căn hộ cháy.

Các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương tiếp cận, đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài an toàn, đồng thời hướng dẫn khoảng 20 cư dân tại các căn hộ lân cận thoát nạn xuống khu vực an toàn.

Các nạn nhân sau đó được sơ cứu và đưa tới cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe. Đến khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các căn hộ khác.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.