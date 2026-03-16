Ép cọc làm hàng rào, 2 người đàn ông ở Cà Mau bị điện giật tử vong

TPO - Trong lúc di dời giàn máy ép cọc để thi công hàng rào, hai người đàn ông ở Cà Mau bất ngờ bị điện giật sau khi thiết bị chạm vào đường dây điện phía trên, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Ngày 16/3, một lãnh đạo UBND xã Hòa Bình (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 người đàn ông bị điện giật tử vong trong lúc thi công ép cọc làm hàng rào.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h40 cùng ngày, ông C.T (42 tuổi) và ông D.S.P (41 tuổi, ngụ ấp Chùa Phật, xã Hoà Bình) làm thuê thi công ép cọc làm hàng rào. Trong quá trình thi công di dời máy móc, giàn ép cọc vô tình chạm vào đường dây dẫn điện làm ông T và ông P tử vong tại chỗ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoà Bình nhanh chóng phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, lập biên bản sự việc và ghi lời khai những người có liên quan.

Hiện, Công an xã đã báo cáo Công an tỉnh để được hướng dẫn, phối hợp tiếp nhận vụ việc theo đúng quy định.