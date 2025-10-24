Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong khi đang câu cá

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một nam sinh tại Hà Tĩnh bị điện giật tử vong khi đang câu cá. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tối 24/10, lãnh đạo UBND xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 cùng ngày, em Nguyễn Văn K. (SN 2009, trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) cùng hai người bạn ra ao sen đầu làng để câu cá. Trong lúc đang câu cá, em K. không may vướng phải một đường dây bị rò điện, dẫn đến bị điện giật, ngã xuống đất.

3340804066861572265.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, hai người bạn đi cùng và người dân gần đó đã nhanh chóng hô hoán, đưa nam sinh đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo chính quyền địa phương, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #điện giật #hiện trường #điện giật nam sinh tử vong #đi câu cá bị điện giật

Xem thêm

Cùng chuyên mục