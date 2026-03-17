Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

TPO - Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 17/3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 – 2026.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Mạnh Quyền. Ảnh: HNM

Trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, sắp tới Bộ Chính trị sẽ điều ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên về Trung ương nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, Bộ Chính trị cho chủ trương giới thiệu ông Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030

Để kiện toàn công tác cán bộ, Ban Bí thư quyết định để ông Nguyễn Mạnh Quyền thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu.

Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ vinh dự và xúc động được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, giới thiệu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, đây vừa là vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm trong việc tiếp tục góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên phát triển.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đặc biệt những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sự đoàn kết, nỗ lực của chính quyền và nhân dân, tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều thành quả và toàn diện.

Nhận nhiệm vụ công tác mới tại tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn, khiêm tốn học hỏi, tận tâm, đoàn kết, cùng lãnh đạo tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được; tiếp tục góp sức để tỉnh đạt được nhiều thắng lợi lớn hơn nữa, để Hưng Yên ngày giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống và lịch sử của tỉnh.