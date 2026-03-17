Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

TPO - Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 17/3 về việc điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Tạ Anh Tuấn, sinh năm 1969, quê quán: Thành phố Hà Nội; trình độ: Đại học Tài chính Kế toán, Thạc sĩ Tài chính – Tín dụng, cao cấp lý luận chính trị.

Tân Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn.

Quá trình công tác, ông Tạ Anh Tuấn từng giữ nhiều chức vụ như Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới).

Trước đó, ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Bộ Tài chính hiện nay bao gồm: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và các Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đức Chi, Cao Anh Tuấn, Lê Tấn Cận, Trần Quốc Phương, Nguyễn Đức Tâm và Tạ Anh Tuấn.

#Bộ Tài chính #Thứ trưởng #UBND Đắk Lắk #bổ nhiệm #chính phủ #Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính #ông Tạ Anh Tuấn

