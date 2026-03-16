Bộ GD&ĐT công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng

Hà Linh
TPO - Ngày 16/3, GD&ĐT tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng bổ nhiệm bà giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Chia sẻ về quá trình công tác, bà Thanh cho biết, những năm làm việc tại địa phương, đặc biệt trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã giúp bà tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, điều hành, đồng thời hiểu rõ hơn những khó khăn, nhu cầu của cơ sở giáo dục, đội ngũ nhà giáo và người học.

Đây là hành trang quan trọng để bà tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của ngành Giáo dục trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thế giới chuyển biến mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế tri thức, Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục trong phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh

Trên cương vị mới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ GD&ĐT, tiếp thu chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ; đồng thời nỗ lực học hỏi, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo Bộ triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về GD&ĐT.

Chào mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhận nhiệm vụ tại Bộ, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, GD&ĐT luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, có vai trò quyết định đối với tương lai dân tộc.

Trong giai đoạn hiện nay, ngành Giáo dục đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 71 về xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới.

Để hoàn thành sứ mệnh đó, đội ngũ lãnh đạo ngành cần có tầm nhìn chiến lược, đồng thời am hiểu sâu sắc thực tiễn từ địa phương và cơ sở.

Đánh giá về tân Thứ trưởng, Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh là nhà giáo, nhà quản lý trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong ngành giáo dục và chính quyền địa phương.

Quyền Bộ trưởng cũng cho rằng, trong bối cảnh ngành Giáo dục đang thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy, vai trò của Bộ không chỉ là quản lý mà còn đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục. Sự tham gia của một lãnh đạo từng công tác tại địa phương sẽ góp phần giúp các chính sách của ngành sát thực tiễn hơn, tăng tính khả thi khi triển khai.

Hiện, lãnh đạo Bộ GD&ĐT gồm: Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; các Thứ trưởng: Phạm Ngọc Thưởng, Lê Quân, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Quyên Thanh.

