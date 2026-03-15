Triển lãm giáo dục quốc tế BMI 2026: Du học Bỉ thu hút sự quan tâm của sinh viên Việt Nam

Triển lãm Giáo dục Quốc tế BMI 2026 do Times Higher Education (THE) phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam) vừa khai mạc chiều 14/3 tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 40 cơ sở giáo dục đại học từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Châu Âu tiếp tục là điểm đến du học hấp dẫn

Trong bối cảnh ngày càng nhiều gia đình định hướng cho con du học ngay từ bậc đại học, sự kiện giáo dục quốc tế quy mô lớn này đã thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh ngay trong ngày khai mạc đầu tiên.

Châu Âu hiện là một trong những điểm đến du học được sinh viên Việt Nam lựa chọn nhờ chi phí học tập và sinh hoạt thấp hơn đáng kể so với các quốc gia như Anh, Úc hay Mỹ. Trong đó, Bỉ đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong những năm gần đây. Học phí hợp lý cùng hệ thống các trường đại học có chất lượng đào tạo cao đã khiến quốc gia này ngày càng thu hút sinh viên Việt Nam.

Quầy trưng bày thông tin và tư vấn của Artevelde University of Applied Sciences tại Triển lãm khai mạc sáng nay tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh, phụ huynh

Một trong những điểm thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh và phụ huynh tại sự kiện triển lãm này là gian hàng của trường Đại học Ứng dụng Artevelde (Artevelde University of Applied Sciences). Điều này phần nào cho thấy xu hướng mới trong lựa chọn du học của sinh viên Việt Nam, đó là tìm đến các trường đại học ứng dụng thay vì chỉ tập trung vào các đại học nghiên cứu truyền thống.

N.T. Minh (Hà Nội) vừa nhận được thư chấp thuận nhập học từ Artevelde University of Applied Sciences cho năm học 2026, cho biết: “Mình muốn theo đuổi lĩnh vực thiết kế đồ họa và truyền thông số . Vì thế, mình lựa chọn đại học ứng dụng để được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng chuyên môn. Mình tìm hiểu khá kỹ từ năm 2024 và quyết định chọn Artevelde vì danh tiếng của trường trong lĩnh vực đào tạo này tại Bỉ. Đặc biệt, các môn học trong chương trình International Graphic and Digital Media rất hay và thiết thực.”

Tại Việt Nam, xu hướng lựa chọn các trường đại học ứng dụng đang dần gia tăng, đặc biệt ở những lĩnh vực nghề nghiệp đòi hỏi kỹ năng thực hành cao như thiết kế, truyền thông hay quản trị kinh doanh quốc tế.

Khác với các trường đại học nghiên cứu (Research University), các trường đại học ứng dụng (University of Applied Sciences)thường không xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế như Times Higher Education (THE), bởi họ không đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu – một tiêu chí quan trọng trong các bảng xếp hạng này. Tuy nhiên, mô hình đào tạo của các trường đại học ứng dụng chú trọng phát triển kỹ năng thực hành và khả năng áp dụng kiến thức vào công việc thực tế ngay từ khi sinh viên còn đang học.

Nhờ vậy, sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học ứng dụng thường được trang bị tốt cả kiến thức chuyên ngành lẫn kỹ năng nghề nghiệp, giúp gia tăng cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Mô hình đào tạo thực tiễn của đại học ứng dụng

Cô Sylvie Declercq, phụ trách tuyển sinh quốc tế của Artevelde University of Applied Sciences, là đại diện cơ sở giáo dục đại học duy nhất đến từ Bỉ tham dự Triển lãm Giáo dục Quốc tế BMI năm nay. Theo cô, Việt Nam là thị trường mà trường Artevelde đặc biệt quan tâm. Đây cũng là lần thứ tư cô đến Việt Nam để giới thiệu 5 chương trình cử nhân của Artevelde, được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều lựa chọn du học tối ưu và phù hợp cho sinh viên.

Cô Sylvie Declercq, phụ trách tuyển sinh quốc tế của Artevelde University of Applied Sciences lần thứ 4 đến Việt Nam

“Trong chiến lược mở rộng thu hút sinh viên quốc tế, chúng tôi rất chú ý đến Việt Nam, bởi đây là quốc gia có nhu cầu về giáo dục quốc tế ngày càng tăng. Nhiều gia đình Việt Nam đang tìm kiếm các lựa chọn giáo dục châu Âu với chi phí hợp lý. Mỗi năm có hàng nghìn sinh viên Việt Nam đi du học, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh và truyền thông vốn là thế mạnh của Artevelde”, cô Sylvie chia sẻ.

Artevelde University of Applied Sciences là trường đại học ứng dụng uy tín thuộc mạng lưới đại học Ghent (Ghent University Association – AUGent)

Theo đại diện nhà trường, điểm nổi bật của Artevelde nằm ở mô hình đào tạo định hướng ứng dụng và gắn với thực tiễn. Thay vì chỉ học lý thuyết, sinh viên được tham gia các dự án thực tế với doanh nghiệp. Chẳng hạn, sinh viên ngành International Business có cơ hội thực hiện các dự án tư vấn cho doanh nghiệp ngay trong quá trình học.

Artevelde cũng duy trì quy mô lớp học nhỏ nhằm tăng cường sự hỗ trợ cá nhân cho sinh viên. Mỗi sinh viên đều có study coach (người hỗ trợ học tập) cùng hệ thống các môn học tự chọn và phương pháp giảng dạy chú trọng kỹ năng.

Ghent thu hút sinh viên quốc tế nhờ vẻ đẹp cổ kính, môi trường học thuật sôi động và mạng lưới doanh nghiệp – startup phát triển.

“Đối với sinh viên Việt Nam khi bước vào một môi trường học thuật mới, sự hỗ trợ này rất quan trọng. Nó cũng phù hợp với những sinh viên chuyển từ hệ thống giáo dục vốn nặng về thi cử sang mô hình học tập chú trọng kỹ năng và tư duy thực tiễn”, cô Sylvie cho biết.

Một thế mạnh khác của Artevelde là mạng lưới hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp. Trường tọa lạc tại Ghent, một thành phố năng động vừa là trung tâm sinh viên vừa là trung tâm công nghiệp của Bỉ. Nhờ đó, sinh viên có cơ hội tham gia các dự án thực tế và thực tập tại doanh nghiệp, qua đó tích lũy kinh nghiệm làm việc tại châu Âu – một lợi thế cạnh tranh lớn khi quay về Việt Nam hay tìm kiếm việc làm ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Ghent cũng được đánh giá là một trong những thành phố đẹp và an toàn của Bỉ. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, trong khi cộng đồng địa phương thân thiện và cởi mở với sinh viên quốc tế.

Sau hai ngày diễn ra tại Hà Nội (14–15/3), Triển lãm Giáo dục Quốc tế BMI 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tại TP.HCM vào ngày 17/3 tại Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Quận 4.