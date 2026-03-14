'Mê cung' quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học

TP - Việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, cụ thể là chứng chỉ bài thi IELTS, trong xét tuyển đại học (ĐH) đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, do mỗi cơ sở giáo dục ĐH xây dựng một thang quy đổi khác nhau, bức tranh tuyển sinh trở nên phức tạp, khiến không ít phụ huynh, thí sinh cảm thấy như lạc vào “mê cung” điểm số.

Quy đổi mỗi trường một kiểu

Đến thời điểm này, hơn 150 trường ĐH đã công bố thông tin tuyển sinh có xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó phổ biến nhất là IELTS. Tuy nhiên, cùng một mức điểm IELTS nhưng cách quy đổi sang điểm môn tiếng Anh hoặc điểm xét tuyển lại rất khác nhau giữa các trường.

Chỉ riêng mức IELTS 5.5 đã có nhiều mẫu số. ĐH Kinh tế Quốc dân quy đổi IELTS 5.5 thành 8/10 điểm tiếng Anh, trong khi Học viện Tài chính lại quy đổi thành 9/10 điểm. Ở nhóm trường có yêu cầu cao hơn như Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa TPHCM, thí sinh phải đạt IELTS 7.0 mới được quy đổi thành 9 điểm tiếng Anh.

Với mức IELTS 5.0, sự chênh lệch còn rõ rệt hơn. Nhiều trường như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường ĐH CMC quy đổi thành 8/10 điểm tiếng Anh, trong khi Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Lâm nghiệp và Trường ĐH Thăng Long quy đổi thành 8,5 điểm.

Một số trường khác lại thận trọng hơn. Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ quy đổi IELTS 5.0 thành 7 điểm. Thậm chí, Trường ĐH Nha Trang quy đổi mức điểm này thành 6 điểm, còn Trường ĐH Ngoại thương quy đổi thành 6,5 điểm. Ở mức IELTS 6.0, nhiều trường quy đổi thành 9 điểm tiếng Anh, như ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Xây dựng Hà Nội.

Trong khi đó, một số trường lại đánh giá cao hơn. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Thăng Long, Trường ĐH Điện lực và Trường ĐH Lâm nghiệp quy đổi IELTS 6.0 thành 9,5 điểm. Thậm chí, Học viện Nông nghiệp Việt Nam quy đổi mức điểm này thành điểm 10.

Với thí sinh đạt IELTS 7.0 trở lên, phần lớn các trường quy đổi thành điểm 10 môn tiếng Anh, như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuy nhiên, cũng có những trường đặt yêu cầu cao hơn. Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường ĐH CMC chỉ quy đổi điểm 10 đối với thí sinh đạt IELTS từ 8.0-9.0.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026Ảnh: Duy Phạm

Không chỉ khác nhau về mức quy đổi điểm, các trường còn có nhiều cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh. Một số trường cho phép thí sinh dùng chứng chỉ IELTS để thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Trong khi đó, có trường chỉ sử dụng để cộng điểm khuyến khích. Học viện Phụ nữ Việt Nam cộng 0,25 điểm cho thí sinh có IELTS từ 5.0, và mức cộng tối đa là 1,5 điểm nếu đạt IELTS từ 7.0.

Trường ĐH Giao thông vận tải thông báo quyết định bỏ quy định cho phép quy đổi IELTS thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Thay vào đó, trường chỉ áp dụng cộng điểm cho thí sinh có IELTS từ 5.0 trở lên, mức cộng cụ thể chưa được công bố. Học viện Ngân hàng cũng lựa chọn cách tiếp cận tương tự khi không quy đổi trực tiếp IELTS trong xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, mà chỉ cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Ở chiều ngược lại, Trường ĐH Nha Trang chỉ dùng chứng chỉ IELTS để quy đổi sang điểm tiếng Anh khi tuyển sinh, không áp dụng cộng điểm khuyến khích như năm trước.

Một số trường còn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ theo hướng ưu tiên xét tuyển vào các chương trình đặc thù. Tại Trường ĐH Nam Cần Thơ, thí sinh có IELTS từ 5.0 được ưu tiên xét vào các chương trình đại học bằng tiếng Anh hoặc chương trình liên kết đào tạo quốc tế, kết hợp với các tiêu chí khác để xét tuyển.

Thí sinh cần hiểu rõ quy định từng trường

PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, cho biết, hiện nay mỗi trường có cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ khác nhau trong xét tuyển. Theo bà Hiền, có trường cho phép dùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Cũng có trường tách chứng chỉ ngoại ngữ thành một phương thức xét tuyển riêng và vẫn sử dụng điểm thi tiếng Anh từ kì thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển.

Trong Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026, Bộ GD&ĐT đã đưa ra một số quy định để siết việc cộng điểm, quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Thực tế, quy định này vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi: căn cứ vào đâu, mỗi trường đưa ra một mức quy đổi khi giá trị đánh giá năng lực ngoại ngữ của thí sinh là như nhau.

Để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh có thể đăng kí sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi môn tiếng Anh nhưng vẫn tham gia thi môn này trong kì thi tốt nghiệp THPT.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD&ĐT, lưu ý, thí sinh cần tra cứu danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được Bộ cho phép sử dụng để miễn thi môn ngoại ngữ trong kì thi tốt nghiệp THPT. Không phải tất cả chứng chỉ tiếng Anh đều được chấp nhận. Bộ GD&ĐT quy định rõ các loại chứng chỉ được sử dụng và mức điểm tối thiểu tương ứng. Thí sinh cần đối chiếu xem chứng chỉ của mình có nằm trong danh mục được công nhận và đạt mức điểm yêu cầu hay không.

Nếu đáp ứng điều kiện, khi đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể lựa chọn mục miễn thi ngoại ngữ và khai báo loại chứng chỉ đang sử dụng. Tuy nhiên, theo ông Thảo, việc miễn thi chỉ áp dụng cho mục đích xét tốt nghiệp THPT, còn sử dụng trong xét tuyển ĐH sẽ phụ thuộc quy định của từng trường.

Theo Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026 do Bộ GD&ĐT vừa ban hành, thời gian tới, các trường sẽ phải điều chỉnh mức quy đổi điểm IELTS theo khung 5 bậc. Quy định mới nhằm hạn chế tình trạng mỗi trường xây dựng thang quy đổi quá khác biệt như hiện nay. Trước đó, một số trường chỉ chia thành 3 hoặc 4 bậc, trong khi có trường xây dựng nhiều mức quy đổi hơn.

ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay điều chỉnh bảng quy đổi thành 5 bậc. Thí sinh có IELTS 5.0 được quy đổi thành 8 điểm, thấp hơn mức 8,5 điểm của năm ngoái. Thí sinh phải đạt IELTS từ 7.0 mới được quy đổi thành điểm 10, thay vì chỉ cần 6.5 như trước. Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội đưa ra tới 7 mức quy đổi, nhiều nhất hiện nay. Với cách tính này, thí sinh đạt IELTS 5.0 được quy đổi thành 7 điểm tiếng Anh, mỗi mức tăng thêm 0,5 điểm và phải đạt IELTS 8.0 mới được quy đổi thành điểm 10.

Quy chế mới cũng siết chặt điểm khuyến khích. Năm 2026, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ được cộng tối đa 1,5 điểm vào tổng điểm xét tuyển, thay vì có thể nhận tối đa 3 điểm như trước. Đặc biệt, thí sinh đã quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn tiếng Anh sẽ không được cộng thêm điểm khuyến khích. Quy định này nhằm tránh tình trạng một chứng chỉ được hưởng ưu tiên hai lần như trước.

Để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh có thể đăng kí sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi môn tiếng Anh nhưng vẫn tham gia thi môn này trong kì thi tốt nghiệp THPT. “Khi đó, thí sinh vừa có chứng chỉ quốc tế vừa có điểm thi môn tiếng Anh để linh hoạt sử dụng theo yêu cầu của từng trường”, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, khuyến nghị.

Việc nhiều trường ĐH sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển được xem là bước đi phù hợp với xu hướng đa dạng hóa phương thức tuyển sinh. Cách làm này giúp các trường chủ động lựa chọn thí sinh có năng lực ngoại ngữ tốt, đặc biệt đối với những ngành học yêu cầu sử dụng tiếng Anh nhiều hoặc các chương trình đào tạo quốc tế. Đồng thời, việc đưa chứng chỉ ngoại ngữ vào xét tuyển cũng khuyến khích học sinh đầu tư nhiều hơn cho việc học tiếng Anh, một kĩ năng quan trọng trong bối cảnh hội nhập.

Tuy nhiên, khi mỗi trường xây dựng một mức quy đổi khác nhau, sự thiếu thống nhất dễ khiến thí sinh lúng túng trong quá trình đăng kí nguyện vọng. Cùng một mức điểm IELTS nhưng giá trị quy đổi có thể chênh lệch đáng kể giữa các trường, gây khó khăn cho việc so sánh cơ hội trúng tuyển. Bên cạnh đó, chi phí học và thi IELTS tương đối cao cũng có thể tạo ra khoảng cách cơ hội giữa các nhóm học sinh. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, cần có khung tham chiếu chung để việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh bảo đảm tính minh bạch và công bằng hơn.