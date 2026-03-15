Hà Nội dự kiến di dời các trường đại học ra khỏi khu vực nội đô

TPO - Hà Nội vừa công bố báo cáo quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm để lấy ý kiến nhân dân. Trong đó có chủ trương di dời cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ra khỏi khu vực nội đô, hình thành các cụm đại học có hệ thống hạ tầng chung đồng bộ, hiện đại tại vùng được quy hoạch của thành phố.

Cụ thể Thành phố đưa ra các giải pháp giãn mức độ tập trung sinh viên ở khu vực nội đô gồm:

Những trường trong khu vực đô thị trung tâm có yếu tố lịch sử, đã đầu tư đồng bộ, có khả năng chuyển đổi thành trung tâm đào tạo trình độ cao, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, trung tâm khởi nghiệp được giữ lại làm cơ sở 1. Phát triển mở rộng cơ sở 2 ở các khu đô thị đại học để tổ chức các hoạt động đào tạo đại học, các khu thực hành và lưu trú sinh viên.

Điều chỉnh phân bố mạng lưới các trường đại học, cao đẳng hợp lý ra khỏi khu vực đô thị trung tâm, phân bố tại các thành phố trực trong Thủ đô và các đô thị vệ tinh, đặc biệt là thành phố phía Tây với hạt nhân là khu vực Hòa Lạc, hình thành các khu đô thị đại học.

Đại học Quốc gia Hà Nội chuẩn bị cơ sở vật chất tại Hòa Lạc.

Xây dựng mới khu đô thị đại học như: Khu đô thị đại học Hòa Lạc - Xuân Mai định hướng thu hút các trường khoa học công nghệ, kinh tế tài chính, để giãn mức độ tập trung sinh viên ở trung tâm ra ngoài.

Hình thành các quần thể trường đại học có hệ thống hạ tầng và các không gian chung đồng bộ, hiện đại tại vùng Hòa Lạc - Xuân Mai (cũ), Thạch Thất (cũ), khu vực Sơn Tây (cũ) và khu vực Sóc Sơn (cũ).

Về mạng lưới cơ sở giáo dục đại học công lập, Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, đào tạo gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm hợp lý về quy mô, cơ cấu ngành nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của Thủ đô.

Phát triển một số khu nghiên cứu, đào tạo trên quỹ đất sau khi phân tán các hoạt động đào tạo tập trung của các trường đại học ra ngoài đô thị trung tâm.

Tại khu vực đô thị trung tâm, Hà Nội không xây mới các cơ sở giáo dục đại học. Di chuyển những trường đại học, cao đẳng có diện tích nhỏ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu ra ngoài khu vực đô thị trung tâm.

Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học quy mô nhỏ, đơn ngành hoạt động kém hiệu quả, kém chất lượng dựa trên chuẩn cơ sở giáo dục đại học. Giảm số cơ sở giáo dục đại học công lập, chuyển đổi trường đại học công lập kém hiệu quả sang mô hình bán công.

Đối với những cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có diện tích đất, cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu theo quy định phải di dời toàn bộ, thành phố hỗ trợ xây dựng hạ tầng tại nơi mới và sử dụng cơ sở cũ trong nội đô cho giáo dục phổ thông và mục đích công cộng.

Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp không thuộc diện di dời toàn bộ, thành phố hỗ trợ xây dựng hạ tầng tại cơ sở mới; cơ sở cũ sẽ được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, đào tạo sau đại học, đào tạo nghề chất lượng cao, giáo dục phổ thông, không gian công cộng.

Hà Nội không công bố danh sách các trường thuộc diện phải di dời.

Thủ đô hiện tập trung hơn một phần ba số cơ sở đại học trên toàn quốc, gồm hơn 50 trường công lập. Số lượng các trường tương đối ổn định trong 5 năm qua.

So với một số quốc gia khác ở Châu Á, Việt Nam có số lượng trường tập trung ở Thủ đô nhiều hơn hẳn (Hàn Quốc hay Đài Loan khoảng 1/5 số trường ở thủ đô). Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, tỷ lệ các trường ngoài công lập khá thấp: Hà Nội 19%, cả nước 28% trong khi tỷ lệ này của Nhật Bản là 77% và Hàn Quốc là 82%.