Đào tạo Bác sĩ Đa khoa và Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt ở DTU với hỗ trợ AI và Mô phỏng/Mô hình hóa

Những đổi mới mạnh mẽ trong phương pháp đào tạo với AI và các hệ thống mô phỏng vật lý và mô phỏng ảo cùng sự đầu tư chỉn chu về các cơ sở vật chất khác đã mang đến hiệu quả vượt trội trong đào tạo khối ngành Khoa học Sức khỏe tại Đại học (ĐH) Duy Tân.

Với sự ghi nhận ở vị trí cao trên các bảng xếp hạng ngành nghề quốc tế, ngành Y của ĐH Duy Tân còn có tỷ lệ lớn sinh viên được đánh giá cao trong quá trình thực tập thực tế hay tiếp cận công tác khám chữa bệnh lâm sàng ở các bệnh viện, phòng khám, và bệnh xá. Những thực tế này càng thêm khẳng định chất lượng đào tạo của ĐH Duy Tân cho 2 ngành học:

- Bác sĩ Đa khoa,

- Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt

với sự tin tưởng ngày càng tăng khi số lượng các thí sinh lựa chọn theo học liên tục tăng nhanh trong các năm gần đây.

Trí tuệ Nhân tạo (AI) và nhiều trang thiết bị hiện đại trong đào tạo Y khoa

Từ hơn 5 năm trở lại đây, ĐH Duy Tân đặc biệt tập trung đầu tư cho Trung tâm Mô phỏng Y khoa (MedSIM) để đưa hàng loạt mô hình từ các mô phỏng giản đơn đến các robot bệnh nhân và bệnh nhi phức tạp vào trực tiếp giảng dạy cho sinh viên Trường Y-Dược (CMP). Đó là các mô hình Laerdal SimMan 3G, SimMan Essential, SimBaby, kho dữ liệu thăm khám bệnh lý tim phổi Harvey, mô hình thực hành các thao tác khám chữa bệnh răng miệng,… trong tổng thể hơn 300 mô hình giải phẫu, mô phỏng thực hành, thăm khám y khoa tại ĐH Duy Tân. Phương cách huấn luyện này hướng đến việc giúp sinh viên các ngành học Y khoa trở nên thuần thục với các thao tác và thủ thuật y tế vốn rất phổ biến trong các kỳ thi chạy trạm y khoa chuẩn hóa trên thế giới OSCE (Objective Structured Clinical Examinations). Nhiều bài thực hành tình huống cho OSCE được lên kịch bản bởi một AI agent do chính ĐH Duy Tân xây dựng với nhiều đầu ra kết quả và đánh giá kết quả đầu ra một cách thông minh và linh hoạt.

Hệ thống mô phỏng thực hành và thi chạy trạm OSCE ở ĐH Duy Tân được quy hoạch ở riêng trong Khu nhà F tại cơ sở 120 Hoàng Minh Thảo, Tp. Đà Nẵng, với 19 phòng thực tập tình huống, 7 phòng điều khiển, 2 phòng “debriefing” với trị giá đầu tư lên đến hơn 2 triệu đôla Mỹ. Đặc biệt, cho sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt, khu thực hành này còn được trang bị đầy đủ hệ thống ghế nha khoa “nhập ngoại” có đủ các hệ điện, nước, khí và các bộ tay khoan,… bên cạnh các phòng lab X-quang, đóng khuôn/sáp nhuộm, và 40 bộ mô phỏng thực hành nha khoa.

Nhiều sản phẩm mô phỏng và thực hành y khoa do ĐH Duy Tân phát triển

Bên cạnh việc nhập khẩu các trang thiết bị, robot và phần mềm mô phỏng hiện đại từ các nước phát triển, bản thân thầy và trò ở ĐH Duy Tân, với sự hỗ trợ của Trung tâm Mô phỏng & Mô hình hóa (CVS), Trung tâm Điện-Điện tử (CEE) và Trung tâm Kỹ thuật Cơ khí (CME), đã phát triển thành công nhiều sản phẩm và trang thiết bị phục vụ y tế như:

- Ứng dụng 3D Giải phẫu Người trong Y học: được trao giải Nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2017, danh hiệu Sao Khuê năm 2018, và giải Bạc tại ASEAN ICT Awards 2018. Sản phẩm góp phần giảm thiểu yêu cầu nhiều giờ thực hành trên xác người cũng như tạo điều kiện cho sinh viên các ngành Y tế có thể tự học, tự nghiên cứu.

- Mô hình Khâu Vết thương DTU “SimSkin”: do chính sinh viên Khoa Răng-Hàm-Mặt của ĐH Duy Tân thực hiện có nhiều đặc tính tốt như đảm bảo hình thái, cấu trúc giải phẫu giống thật, độ đàn hồi, khả năng chịu lực kéo và độ bền cao. Sản phẩm đã đạt giải Nhì Hội thi Nghiên cứu Khoa học SMILE CODE.

Nhiều sản phẩm hỗ trợ đào tạo Y khoa của ĐH Duy Tân

- Sản phẩm eCPR: Máy hỗ trợ kỹ năng hồi sinh tim phổi đạt Danh hiệu Sao Khuê 2020, được cấp Bằng Sáng chế và đã được thương mại hóa bởi Công ty WellBeing.

- Máy thở dtu-VENT: với đầy đủ các chức năng của một máy thở y tế chuyên nghiệp, đáp ứng các thông số cấp cứu và điều trị bệnh nhân COVID-19 hay các bệnh đường hô hấp khác, được phát triển gấp rút trong thời điểm đại dịch COVID-19 đầu năm 2020.

- Máy AED-302 Trainer: huấn luyện kỹ năng sốc tim, hồi sức tim phổi và đã bắt đầu được tiến hành thương mại hóa sản phẩm cũng với Công ty WellBeing.

- Sản phẩm Chân giả Chủ động Flexi Legs: đạt giải Á quân 2 trong cuộc thi Thiết kế cho Người Tàn tật (Accessibility Design Competition - ADC) 2023 và giải Nhất ASEAN Green Entrepreneurship Hackathon 2024, đã đăng ký bản quyền sáng chế riêng.

- Hệ Sinh thái Y khoa Online: đạt giải Nhất Thanh niên Kiến tạo 2021, giải Nhất và giải Sức Ảnh hưởng Lớn nhất tại giải thưởng Sao Kim 2021, giải Nhất Thử thách Sáng tạo Xã hội VSIC 2021, Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giải Engaged Scholar 2021 của VNES - Mạng lưới học giả kết nối cộng đồng Việt Nam,…

- …

Chương trình Y khoa toàn diện đào tạo ra các bác sĩ lành nghề

ĐH Duy Tân hiện đang đào tạo các ngành Y khoa sau:

- Y Khoa: với chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, và

- Răng-Hàm-Mặt: với chuyên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt.

Không chỉ có hệ thống cơ sở vật chất hoàn chỉnh và hiện đại với hệ sinh thái sản phẩm hỗ trợ Y khoa và cách thức tiếp cận tiên tiến, các chương trình đào tạo Y khoa tại DTU về gốc có nội dung, phương pháp và nhân sự được xây dựng dựa trên hợp tác lâu dài với nhiều trường Y danh tiếng ở Mỹ, bao gồm:

- ĐH Pittsburgh (UPitt): xếp thứ 7 trong Top 15 trường có ngân sách nghiên cứu y khoa hàng đầu của Mỹ (theo bảng xếp hạng của Viện Sức khỏe Mỹ - NIH),

- ĐH Illinois ở Chicago (UIC): trường có hệ thống chương trình đào tạo Y-Dược quy mô nhất nước Mỹ (về mặt số lượng sinh viên và ngành học),

- ĐH Y khoa Duke - NUS (Singapore),

- ĐH Ben Gurion (Israel),

- ĐH Burapha, ĐH Khon Kaen, và ĐH Mahidol (Thái Lan),

- ĐH Quốc gia Chungbuk, ĐH Dong-A, ĐH Yeungnam (Hàn Quốc),

- …

Trang thiết bị hiện đại đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập Y khoa tại ĐH Duy Tân

Đối với yêu cầu thực hành lâm sàng, sinh viên ĐH Duy Tân được các bác sĩ và chuyên gia của các bệnh viện và trung tâm y tế lớn tại Việt Nam trực tiếp hướng dẫn và đánh giá, theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, cụ thể tại các cơ sở như:

- Bệnh viện Trung ương Huế,

- Bệnh viện Đà Nẵng,

- Bệnh viện C,

- Bệnh viện 199 Bộ Công an,

- Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng,

- Bệnh viện Quân Y 17,

- Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng,

- Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng,

- Bệnh viện Phổi Đà Nẵng,

- Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng,

- …

Nhiều sinh viên Y khoa DTU tiếp tục phát triển sau tốt nghiệp

Nhiều sinh viên Y khoa sau khi tốt nghiệp ĐH Duy Tân đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển để tiếp tục các chương trình đào tạo Bác sĩ Nội trú - hình thức đào tạo có tính cạnh tranh cao và được đánh giá chất lượng hàng đầu trong hệ thống đào tạo Y khoa tại Việt Nam, tiêu biểu có:

- Bùi Tấn Nguyên (K24) theo học Ngoại khoa tại Trường ĐH Y Dược Huế,

- Võ Thị Thảo Ngân (K24) theo học Giải phẫu bệnh tại Trường ĐH Y Dược Huế,

- Nguyễn Giáp Khoa (K24) theo học Chẩn đoán hình ảnh tại Trường ĐH Y Dược Huế,

- Trịnh Vũ Tuyết Nhung (K23) theo học Chấn thương chỉnh hình tại Trường ĐH VinUni,

- Nguyễn Thị Hiền Hậu (K22) theo học Nội khoa tại Trường ĐH VinUni,

- Lê Thị Yến Nhi (K22) theo học Huyết học tại Trường ĐH Y Dược Huế,

- Trần Hữu Hải Đăng (K22) theo học Ung bướu tại Trường ĐH Y Dược Huế,

- …

Nhiều sinh viên DTU tiếp tục học lên Bác sĩ Nội trú để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng lâm sàng

Thực tế và thành tựu trong đào tạo và nghiên cứu Y khoa ở ĐH Duy Tân đã tạo nền tảng để lĩnh vực Khoa học Sức khỏe của Nhà trường được nhiều bảng xếp hạng uy tín thế giới xếp hạng ở vị trí cao: - Top 401-500 Thế giới theo xếp hạng World University Rankings by subject (THE) 2025, - Top 451-500 Thế giới theo xếp hạng QS World Rankings by Subjects 2025.

Các nhà khoa học từ nhiều trường hàng đầu thế giới thường xuyên hỗ trợ phát triển Y khoa DTU

Trong tháng 7/2025 vừa qua, 3 nhà khoa học đến từ các đại học Harvard, Cornell và Connecticut đã đến ĐH Duy Tân để trình bày chủ đề "Đổi mới Ứng dụng Công nghệ trong lĩnh vực Y tế”, cùng nhau chia sẻ các kết quả nghiên cứu, cập nhật xu hướng và khuyến khích hợp tác nghiên cứu phát triển với Việt Nam nhằm phục vụ tốt hơn cho cộng đồng:

- GS.TS. Samir Mitragotri, ĐH Harvard là nhà đồng sáng lập các Công ty Cage Bio, i2o Therapeutics và Fount Bio, Inc. chuyên nghiên cứu phát triển các công nghệ để đưa thuốc vào cơ thể người,

- GS.TS. Yadong Wang, ĐH Cornell là người đồng sáng lập Công ty Global Biomedical Technology chuyên về Công nghệ Y sinh, và

- PGS.TS. Nguyễn Đức Thành hiện đang nghiên cứu và giảng dạy về Vật liệu Y tế tại ĐH Connecticut.

Đây là một trong số nhiều nhóm nghiên cứu và phát triển trên thế giới thường đến Đà Nẵng hàng năm để chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn phát triển, đào tạo chuyên gia, và hợp tác nghiên cứu với ĐH Duy Tân trong các lĩnh vực Y khoa, Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Y sinh.

Nhiều nhà khoa học của các đại học hàng đầu thế giới luôn tham gia nhiều hoạt động tại DTU

Trước đó, trong năm 2024, 4 giảng viên đến từ ĐH Harvard cũng đã trực tiếp đứng lớp giảng dạy, cung cấp kiến thức về phương pháp cấy ghép nha khoa tiên tiến hiện nay trong chương trình đào tạo về “Cấy ghép Implant Nha khoa All-on-X & GBR” do Công ty Dentium kết hợp cùng ĐH Harvard và ĐH Duy Tân tổ chức trong tháng 10/2024, bao gồm:

- PGS.TS.BS. David M. Kim - Giám đốc Chương trình Đào tạo Nha chu Sau Đại học, Trường Nha khoa, ĐH Harvard kiêm thành viên Hội đồng Nha chu Hoa Kỳ,

- PGS.TS.BS. Wahn Khang - Phó Giáo sư về Thực hành Lâm sàng của Trường Nha khoa, ĐH Harvard kiêm thành viên Hội đồng Nha chu Hoa Kỳ,

- PGS.TS.BS. Jerry Lin - Giảng viên Trường Nha khoa, ĐH Harvard kiêm thành viên Hội đồng Nha chu Hoa Kỳ, Chủ tịch Học viện Cấy ghép Nha khoa (Đài Loan, Trung Quốc),

- ThS.BS. Emilio Arguello - Giảng viên Trường Nha khoa, ĐH Harvard kiêm thành viên Hội đồng Nha chu Hoa Kỳ.

Thực tế hoạt động nghiên cứu khoa học khối ngành Khoa học Sức khỏe ở DTU được ghi nhận với hàng trăm đề tài từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia, với trên dưới 100 bài báo về Y khoa, Dược học và Y tế Công cộng được đăng tải trên các tạp chí ISI/SCOPUS hàng năm bên cạnh đều đặn nhiều giải thưởng khoa học uy tín trong và ngoài nước. Các công trình nghiên cứu của ĐH Duy Tân đặc biệt tập trung vào:

- Nội tiết - chuyển hóa,

- Tim mạch,

- Y học Dự phòng,

- Công nghệ Mô phỏng, và

- Y học số

góp phần thúc đẩy hình ảnh ĐH Duy Tân như một trung tâm nghiên cứu Y khoa năng động hàng đầu khu vực miền Trung cũng như của cả nước.