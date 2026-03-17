Hà Nội xác định kinh tế mũi nhọn từ blockchain, tài sản số, tiền mã hóa

TPO - Công nghệ Blockchain (Sản phẩm: Tài sản số, tiền số, tiền mã hóa; Hạ tầng mạng Blockchain; Hệ thống truy xuất nguồn gốc) là một trong những xác định công nghệ cốt lõi được Hà Nội xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngày 16/3, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn thành phố Hà Nội đến năm 2035.

Theo đó, ba lĩnh vực kinh tế mũi nhọn được Hà Nội xác định tập trung đổi mới công nghệ gồm: Công nghiệp văn hóa, du lịch - đặc biệt là du lịch văn hóa, và công nghiệp công nghệ số.

Cụ thể, thành phố xác định phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng, có sức cạnh tranh cao; xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa lớn của cả nước. Đồng thời, phát triển du lịch Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm kết nối các tuyến du lịch trong nước và quốc tế.

Ảnh minh họa

Đối với công nghiệp công nghệ số, định hướng sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn , đồng thời là ngành kinh tế - kỹ thuật với những công nghệ cốt lõi (bao gồm cả các lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo, Công nghiệp bán dẫn, Tài sản số,...) tạo đột phá trong đổi mới công nghệ đối với các ngành Công nghiệp văn hóa và Du lịch của thành phố Hà Nội đến năm 2035.

Thành phố đồng thời cũng xác định công nghệ cốt lõi có thể tạo đột phá đối với các ngành kinh tế mũi nhọn gồm: Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường (Sản phẩm: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt; Trợ lý ảo; Trí tuệ nhân tạo chuyên ngành; Trí tuệ nhân tạo phân tích; Bản sao số; Vũ trụ ảo);

Công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn (Sản phẩm: Dịch vụ điện toán đám mây; Dịch vụ điện toán lượng tử, truyền thông lượng tử; Trung tâm dữ liệu quy mô lớn);

Công nghệ Blockchain (Sản phẩm: Tài sản số, tiền số, tiền mã hóa; Hạ tầng mạng Blockchain; Hệ thống truy xuất nguồn gốc);

Công nghệ robot và tự động hóa (Sản phẩm: Robot di động tự hành; Robot công nghiệp); Công nghệ hàng không, vũ trụ (Sản phẩm: Vệ tinh viễn thám và viễn thông tầm thấp; Trạm mặt đất và điều khiển vệ tinh; Thiết bị bay không người lái)...