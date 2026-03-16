Hà Nội yêu cầu kiểm tra việc doanh nghiệp vận tải tăng giá cước đến 50%

TPO - Một số doanh nghiệp vận tải tăng giá cước đến 50% - mức được cho là quá cao trong khi nhiên liệu xăng dầu dù tăng nhưng chỉ chiếm 25 – 30% chi phí vận tải. Chiều 16/3, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã yêu cầu rà soát, kiểm tra lại việc này.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết, việc giá nhiên liệu trong đó có dầu diesel tăng đến trên 60% những ngày qua khiến doanh nghiệp vận tải xe khách gặp khó khăn và phải điều chỉnh giá cước.

Tuy nhiên, ông Quyền cho biết, xăng dầu chỉ đang chiếm đến 25 - 30% chi phí vận tải. “Qua phản ánh của báo chí, có doanh nghiệp vận tải kê khai tăng đến 50% thì cần phải tính toán kỹ cho phù hợp” - ông Quyền nói.

Xe khách hoạt động tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội.

Ông Đỗ Văn Bằng, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội phân tích, chi phí vận tải hiện nay đang có các mức chi chính bao gồm chi phí nhân công (lái phụ xe); quản lý; khấu hao xe; phí cầu đường và phí nhiên liệu (chủ yếu là dầu). Riêng nhiên liệu đang chiếm từ 25 - 30% chi phí vận tải xe khách.

Từ thực tế trên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội khuyến cáo, với mức tăng giá xăng dầu đến 60% vừa qua, nếu điều chỉnh giá vé, doanh nghiệp vận tải điều chỉnh tăng từ 15 đến 20% là hợp lý.

Với lý do giá dầu đã tăng đến trên 60%, cuối tuần qua, một số doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội đã kê khai tăng giá cước xe khách cao nhất đến 50%. Cụ thể, chi nhánh công ty TNHH Văn Minh tại Hà Nội đã kê khai điều chỉnh giá cước tuyến Hà Nội – Đà Nẵng (loại xe 21 giường) mức kê khai tăng từ 5,9 - 7,7%; tuyến Hà Nội - Đồng Hới (loại xe 21 giường) mức kê khai tăng từ 7,5 - 33%; tuyến Hà Nội - Đồng Hới (loại xe 32 giường) tăng từ 10 - 50%.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa cho biết, qua tổng hợp cập nhật từ các Sở Xây dựng các địa phương, đến nay Cục đã ghi nhận có hơn 100 tuyến vận tải hành khách cố định thông báo tăng giá vé, với mức tăng dao động từ 5% đến 50% tùy theo cự ly vận chuyển và loại hình phương tiện.

Nếu tăng bất hợp lý thì phải tính toán, kê khai lại

Cho ý kiến về việc trên, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng vừa cho biết, sau khi giá xăng dầu tăng cao, Chủ tịch UBND thành phố đã họp với các sở ngành để đưa ra hướng ứng phó và tháo gỡ.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, xe buýt trên địa bàn thành phố vẫn duy trì hoạt động ổn định và không tăng giá vé.

Theo đó, với lĩnh vực vận tải hành khách công cộng (xe buýt), thành phố có phương án để đảm bảo cung cấp đủ xăng dầu để các tuyến xe buýt hoạt động chở khách ổn định. “Việc ổn định này bao gồm cả không bị cắt, dừng lượt chuyến, không tăng giá vé đối với hành khách” - ông Long nói.

Với lĩnh vực vận chuyển xe khách liên tỉnh, ông Long cho biết, đây là lĩnh vực hoạt động không có sự trợ giá của nhà nước nên các doanh nghiệp vận tải kinh doanh theo thị trường. Do vậy khi giá xăng dầu lên, các doanh nghiệp vận tải cũng phải điều chỉnh giá vé là điều sẽ diễn ra. Tuy nhiên, ông Long cho biết, mức điều chỉnh phải phù hợp và có sự kiểm tra, rà soát, chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.

Với việc một số doanh nghiệp vận tải vừa kê khai xin tăng giá cước đến 50% ông Long cho biết, Sở Xây dựng đã giao cho phòng Quản lý vận tải, Phòng Kinh tế vật liệu xây dựng kiểm tra, rà soát, nếu mức tăng trên hợp lý mới chấp thuận, nếu chưa hợp lý thì sẽ yêu cầu doanh nghiệp vận tải tính toán, kê khai lại.