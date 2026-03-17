Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn": Khơi dậy khát vọng cống hiến

TP - Cán bộ Đoàn, Hội đề xuất, hiến kế tâm huyết nhằm đổi mới hoạt động Đoàn, tạo môi trường giúp thanh niên phát huy trí tuệ, làm chủ khoa học - công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Từ góc nhìn của mình, các bạn cho rằng, khi tổ chức Đoàn thực sự thấu hiểu, đồng hành, sẽ khơi dậy được tiềm năng sáng tạo, khát vọng cống hiến mạnh mẽ trong mỗi người trẻ.

Bạn Nguyễn Lan Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính:

Xây dựng bản đồ năng lực số thanh niên

Để tuổi trẻ Việt Nam thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi cho rằng cần có những giải pháp thiết thực gắn với thực tế học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp của sinh viên hiện nay. Trong đó, hai hướng đi quan trọng là nâng cao năng lực số cho thanh niên và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo dành cho sinh viên.

Trước hết, thanh niên cần tiên phong trong “số hóa tri thức” và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, năng lực số không chỉ dừng lại ở việc sử dụng các nền tảng công nghệ mà còn là khả năng làm chủ công nghệ để tạo ra giá trị kinh tế. Vì vậy, tôi đề xuất T.Ư Đoàn phối hợp với các bộ, ngành xây dựng “bản đồ năng lực số thanh niên”, qua đó xác định thế mạnh, nhu cầu đào tạo và định hướng phát triển phù hợp cho từng nhóm thanh niên. Đồng thời, có thể tổ chức các cuộc thi chuyên sâu mang tính giải pháp như Fintech Challenge, AI trong quản trị tài chính… nhằm khuyến khích sinh viên vận dụng kiến thức vào giải quyết các bài toán thực tiễn.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn có thể đóng vai trò cầu nối giúp sinh viên, đặc biệt là sinh viên các khối ngành kinh tế - tài chính, tiếp cận sớm với các hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) và những công nghệ mới như Blockchain. Khi được tiếp cận với dữ liệu và nền tảng công nghệ hiện đại, sinh viên sẽ có điều kiện triển khai các đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước.

Một vấn đề khác cũng rất quan trọng là xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo dành cho sinh viên theo hướng thực chất hơn. Hiện nay, nhiều sinh viên có ý tưởng mới nhưng thiếu nguồn vốn và sự hỗ trợ về pháp lý, kỹ thuật. Vì vậy, tôi đề xuất nghiên cứu thành lập “quỹ tín dụng khởi nghiệp trẻ” hoặc các sàn kết nối đầu tư dành riêng cho các dự án của sinh viên. Trong đó, tổ chức Đoàn có thể đóng vai trò “người bảo trợ pháp lý” và “kết nối chuyên gia”, giúp các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên không chỉ dừng lại trên giấy mà có thể phát triển thành sản phẩm, dịch vụ cụ thể trên thị trường.

Cùng với đó, cần phát triển các mô hình “vườn ươm tài năng trẻ” thông qua sự liên kết giữa các trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Đây sẽ là môi trường để sinh viên được thử nghiệm ý tưởng, rèn luyện kỹ năng quản trị, từng bước hoàn thiện dự án của mình.

Bạn Võ Ngọc Minh Anh, sinh viên Trường ÐH Khoa học Tự nhiên (ÐHQG TPHCM), Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2025:

Ðóng góp giải pháp mới cho các vấn đề của đất nước

Theo tôi, để phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ, trước hết là giúp thanh niên trở thành lực lượng làm chủ tri thức và công nghệ của thời đại. Chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và chuyển đổi số, đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với kinh tế và xã hội. Trong bối cảnh đó, thanh niên cần được khuyến khích học tập, nghiên cứu và tham gia vào các lĩnh vực khoa học - công nghệ mũi nhọn, để không chỉ theo kịp xu thế của thế giới mà còn có thể đóng góp những giải pháp mới cho các vấn đề của đất nước.

Tổ chức Đoàn cần dẫn dắt thanh niên bằng sự thấu hiểu, truyền cảm hứng bằng những giá trị thực chất và đồng hành bằng những giải pháp cụ thể. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh việc làm chủ tri thức, thanh niên cần được tạo điều kiện tham gia mạnh mẽ hơn vào các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Người trẻ thường có nhiều ý tưởng mới, tinh thần dấn thân và khả năng thích nghi nhanh với những thay đổi của thời đại. Tuy nhiên, để những ý tưởng đó có thể phát triển thành những sản phẩm, công nghệ hay doanh nghiệp có giá trị, cần có hệ sinh thái hỗ trợ phù hợp từ cơ chế chính sách, môi trường thử nghiệm, kết nối với doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu. Tổ chức Đoàn Thanh niên cần đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc tạo không gian cho người trẻ học hỏi, thử nghiệm và phát triển sáng kiến của mình.

Cùng đó, kết nối với các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp, nhằm mở rộng tầm nhìn, nâng cao năng lực thực hành cho thanh niên. Khi người trẻ được trao cơ hội, được tin tưởng và được đồng hành đúng cách, họ sẽ không chỉ là lực lượng kế thừa mà còn tiên phong trong việc kiến tạo tương lai.

Anh Nguyễn Khắc Quốc Huy, Quyền Bí thư Ðoàn Trường Ðại học Quốc tế Hồng Bàng (TPHCM):

Ðồng hành với thanh niên bằng những giải pháp cụ thể

Tổ chức Đoàn cần đổi mới cách “chạm” đến thanh niên, đặc biệt là thế hệ gen Z bằng tư duy truyền thông hiện đại. Thế hệ trẻ ngày nay lớn lên trong môi trường số, vì vậy hoạt động tuyên truyền của Đoàn không thể chỉ dừng lại ở những phương thức truyền thống, một chiều. Các nội dung về phong trào, hoạt động của Đoàn cần được “mềm hóa” và “số hóa” thành những sản phẩm truyền thông sinh động, có tính tương tác cao.

Việc ứng dụng các nền tảng số, hình thức truyền thông sáng tạo hay các chiến dịch mạng xã hội theo xu hướng sẽ giúp hình ảnh tổ chức Đoàn trở nên gần gũi, hiện đại hơn với thanh niên. Khi đó, thông điệp về trách nhiệm và khát vọng cống hiến sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Ðoàn” là hoạt động trọng tâm thường niên trong Tháng Thanh niên (tháng 3) do Ban Bí thư T.Ư Ðoàn tổ chức, nhằm cung cấp thông tin về các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; các chương trình, hoạt động của Ðoàn, Hội, Ðội. Diễn đàn cũng là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước. Năm 2026, Diễn đàn dự kiến diễn ra vào ngày 19/3, với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Diễn đàn tập trung theo 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ðoàn phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện. Ðoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia đặt câu hỏi, bày tỏ nguyện vọng qua website: doithoai.doanthanhnien.vn.

Bên cạnh đó, cần khơi dậy khát vọng cống hiến từ lòng tự hào dân tộc thông qua những dự án thiết thực. Sự tiên phong của thanh niên trong kỷ nguyên mới không chỉ thể hiện ở việc làm chủ tri thức và công nghệ mà còn bắt nguồn từ nền tảng văn hóa, lịch sử. Tổ chức Đoàn có thể tạo ra nhiều không gian để người trẻ được đóng góp bằng chính chuyên môn và tấm lòng của mình. Thực tế cho thấy những dự án tình nguyện đi vào chiều sâu, như phục hồi di ảnh liệt sĩ, không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn giúp người trẻ kết nối sâu sắc với lịch sử dân tộc, tạo sự lay động sâu sắc. Từ đó, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm với đất nước được bồi đắp một cách tự nhiên.

Đảng, Nhà nước đã đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, điều đó đòi hỏi nguồn nhân lực trẻ phải có tư duy toàn cầu và năng lực hội nhập mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn cần được thể hiện rõ hơn, thực chất hơn, thực sự là “bà đỡ” cho sự trưởng thành và phát triển của thanh niên. Trước hết, Đoàn cần tạo ra những môi trường để sinh viên không chỉ rèn luyện đạo đức, lý tưởng mà còn được nâng cao năng lực thực tiễn. Đó là các kỹ năng số, ngoại ngữ, khả năng tư duy hội nhập và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thời đại.

Trong kỷ nguyên mới, tổ chức Đoàn phải là nơi dẫn dắt bằng sự thấu hiểu, truyền cảm hứng bằng những giá trị thực chất và đồng hành bằng những giải pháp cụ thể. Khi đó, sức mạnh và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam sẽ được khơi dậy mạnh mẽ, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững.