Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”: Hiến kế đổi mới hoạt động Đoàn trong giai đoạn mới

TP - Hướng tới Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” diễn ra ngày 19/3, bạn trẻ gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng và hiến kế mong Đoàn sẽ đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức hoạt động nhằm khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến của thanh niên trong kỷ nguyên mới.

Anh Trương Khải Minh, Bí thư Ðoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam:

Khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên

Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức hoạt động để thực sự trở thành lực lượng dẫn dắt, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên.

Trước hết, theo tôi, phải bắt đầu từ đổi mới nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Trong bối cảnh thông tin đa chiều và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, công tác giáo dục của Đoàn cần chuyển từ cách truyền đạt một chiều sang tăng cường đối thoại, trải nghiệm thực tiễn, từ đó hình thành niềm tin, lý tưởng và khát vọng cống hiến. Các hoạt động giáo dục cần gắn với những vấn đề lớn của đất nước như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển bền vững… để thanh niên thấy rõ trách nhiệm và vai trò của mình trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, cần đổi mới phương thức tập hợp, kết nối thanh niên theo hướng linh hoạt, hiện đại và phù hợp với đặc điểm của thế hệ trẻ hiện nay. Bên cạnh các mô hình sinh hoạt truyền thống, tổ chức Đoàn cần tiếp tục tận dụng mạnh mẽ nền tảng số, mạng xã hội, các không gian sáng tạo để tạo ra những hình thức tương tác mới, giúp thanh niên dễ dàng tham gia, chia sẻ ý tưởng và đóng góp sáng kiến cho tổ chức. Khi thanh niên được lắng nghe, được tạo điều kiện thể hiện tiếng nói của mình, họ sẽ chủ động hơn trong tham gia các hoạt động của Đoàn.

Thứ ba, Đoàn cần gắn hoạt động phong trào với giải quyết những nhu cầu thiết thực của thanh niên, đặc biệt là nhu cầu học tập, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số, trang bị kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng công dân toàn cầu sẽ giúp thanh niên không chỉ trưởng thành về tư tưởng mà còn đủ năng lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Từ thực tiễn tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chúng tôi nhận thấy, khi hoạt động Đoàn gắn chặt với đào tạo, nghiên cứu, thực tiễn xã hội và nhu cầu phát triển của sinh viên, hiệu quả giáo dục và sức lan tỏa của phong trào sẽ cao hơn. Do đó, việc đổi mới của Đoàn trong giai đoạn hiện nay cần hướng tới xây dựng môi trường để mỗi đoàn viên, thanh niên vừa được rèn luyện lý tưởng, vừa được phát triển năng lực và khẳng định giá trị bản thân.

Tôi cho rằng, nếu thực hiện tốt những nội dung này, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam có lý tưởng, có trí tuệ, có bản lĩnh, sẵn sàng tiên phong đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Bạn Trần Thị Kiều Anh, Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN khóa XI, Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH WESET English Center:

Ðổi mới hoạt động Ðoàn trong doanh nghiệp

Hiện nay, thanh niên làm việc trong doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu lao động. Đây là lực lượng trẻ năng động, trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hoạt động Đoàn trong khu vực doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do đặc thù về thời gian làm việc, cơ cấu tổ chức và sự phân tán của lực lượng lao động trẻ. Tôi cho rằng, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng thời phát triển tổ chức Đoàn và đoàn viên trong doanh nghiệp là vấn đề rất cần được quan tâm.

Thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Trước hết, cần có những hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể và linh hoạt hơn đối với mô hình tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, nhiều đoàn viên sau khi tốt nghiệp và đi làm vẫn sinh hoạt Đoàn tại địa phương, hoặc chưa chuyển sinh hoạt từ nhà trường sang nơi làm việc. Điều này khiến hoạt động Đoàn chưa gắn với môi trường lao động thực tế. Tôi đề xuất tổ chức Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời có cơ chế và hướng dẫn rõ ràng để hỗ trợ đoàn viên chuyển sinh hoạt từ nhà trường về doanh nghiệp hoặc nơi cư trú. Bên cạnh đó, cần xây dựng tài liệu nghiệp vụ công tác Đoàn phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, chú trọng các hình thức sinh hoạt ngắn gọn, thiết thực, gắn với công việc và nhu cầu phát triển nghề nghiệp của thanh niên.

Cùng với việc củng cố tổ chức, cần phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong doanh nghiệp tham gia các nhiệm vụ của đất nước. Tổ chức Đoàn có thể mở thêm các diễn đàn, chương trình kết nối để thanh niên đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường các hoạt động đối thoại giữa thanh niên, tổ chức Đoàn và cơ quan quản lý nhằm lắng nghe, ghi nhận và phát huy những ý tưởng, sáng kiến của lực lượng lao động trẻ.

Tôi tin rằng, khi đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ và đẩy mạnh phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp, tổ chức Đoàn sẽ tiếp cận được nhiều thanh niên hơn. Qua đó, tuổi trẻ có thể phát huy tốt vai trò tiên phong trong lao động sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Bạn Trương Văn Hoài Khanh, sinh viên Trường ÐH Kinh tế - Luật, ÐHQG TPHCM:

Chăm lo thiếu nhi là xây dựng Ðoàn từ sớm

“Chưa thể đánh giá một cấp bộ Đoàn mạnh nếu chưa đủ sự đầu tư cho thiếu nhi” - đó là quan điểm xuyên suốt mà tôi rất tâm đắc khi tìm hiểu về công tác xây dựng Đoàn. Theo tôi, đây là định hướng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của tổ chức Đoàn.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách, là lực lượng dự bị và nguồn bổ sung quan trọng cho Đoàn. Vì vậy, xây dựng Đội chính là xây dựng Đoàn từ sớm. Khi thiếu nhi được giáo dục, rèn luyện trong môi trường tốt, được bồi dưỡng lý tưởng, hình thành nhân cách và tình yêu quê hương, đất nước từ nhỏ, đó chính là nền tảng để hình thành lớp đoàn viên ưu tú trong tương lai.

Trưởng thành từ các hoạt động Đội trên thành phố mang tên Bác, tôi cảm nhận rõ rằng đội viên và nhi đồng TP. Hồ Chí Minh luôn lớn lên trong sự quan tâm, chăm lo của nhân dân thành phố và đặc biệt là sự dìu dắt của các anh chị đoàn viên. Thông qua các phong trào, hoạt động của Đội, các em được giáo dục về lòng nhân ái, tình yêu quê hương, đất nước, kính yêu Bác Hồ; đồng thời hình thành tình cảm gắn bó với tổ chức Đoàn, nuôi dưỡng ước mơ tiến bước lên Đoàn.

Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Ðoàn” là hoạt động trọng tâm thường niên trong Tháng Thanh niên (tháng 3) do Ban Bí thư T.Ư Ðoàn tổ chức, nhằm cung cấp thông tin về các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; các chương trình, hoạt động của Ðoàn, Hội, Ðội. Diễn đàn cũng là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước. Năm 2026, Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Ðoàn” sẽ diễn ra với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, dự kiến sẽ diễn ra ngày 19/3. Diễn đàn tập trung theo 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ðoàn phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện. Ðoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia đặt câu hỏi, bày tỏ nguyện vọng qua website doithoai.doanthanhnien.vn.

Trong giai đoạn phát triển mới, vai trò “người phụ trách Đội” của tổ chức Đoàn càng cần được thể hiện rõ nét hơn. Theo tôi, bên cạnh việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, Đoàn cần chú trọng trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để trở thành những “công dân nhí” trong kỷ nguyên số. Đó là những kỹ năng biết sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm, có tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội.

Các cấp bộ Đoàn cũng cần chủ động kết nối các nguồn lực xã hội để tạo thêm nhiều môi trường học tập, trải nghiệm và vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi. Khi thiếu nhi được chăm lo và phát triển toàn diện, đó không chỉ là sự đầu tư cho thế hệ tương lai mà còn là cách để Đoàn xây dựng lực lượng kế cận vững chắc, góp phần bồi dưỡng lớp thanh niên giàu lý tưởng, bản lĩnh, sẵn sàng tiếp bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.