Tuổi trẻ Ninh Bình xung kích hỗ trợ Ngày hội toàn dân tham gia bầu cử

TPO - Hòa vào khí thế Ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tuổi trẻ Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ tại khu vực bỏ phiếu, đặc biệt các cử tri trẻ đã đi bầu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ngay từ sáng sớm 15/3, đoàn viên thanh niên tại 129 xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai hoạt động tại các điểm bỏ phiếu.

Các tình nguyện viên áo xanh tích cực hướng dẫn cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, giữ gìn trật tự và tham gia vệ sinh, chỉnh trang khu vực bỏ phiếu.

Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ công tác bầu cử. Ảnh: TĐNB

Cùng với các cử tri cả nước, các cán bộ Thường trực Tỉnh Đoàn Ninh Bình và cử tri trẻ trên địa bàn tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm tham gia đi bầu tại nơi khu vực cư trú.

Thông qua những lá phiếu góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cử tri trẻ Ninh Bình đã gửi gắm niềm tin và kỳ vọng tới Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Anh Nguyễn Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thương vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình bỏ phiếu. Ảnh: TĐNB

Các cán bộ trong Thường trực Tỉnh Đoàn Ninh Bình tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền nghĩa vụ công dân.

Các cán bộ trong Thường trực Tỉnh Đoàn Ninh Bình, cử tri trẻ hoàn thành bỏ phiếu.

Trước đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền sôi nổi. Hơn 25.500 đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động như: Vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu vực bỏ phiếu, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các điểm bầu cử; thực hiện video “vũ điệu đi bầu”; đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định của pháp luật về bầu cử thông qua sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động cộng đồng và trên các nền tảng mạng xã hội.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã phối hợp triển khai, khánh thành nhiều công trình ghi dấu ấn nhiệt huyết và sáng tạo của tuổi trẻ để hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 và thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tiêu biểu, công trình thanh niên cấp tỉnh về số hóa di tích lịch sử - văn hóa và diểm phát wifi miễn phí phục vụ cộng đồng trên địa bàn phường Nam Định và phường Thiên Trường.

Thông qua hoạt động sôi nổi trong ngày toàn dân đi bầu cử, tuổi trẻ Ninh Bình tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tích cực tham gia và lan tỏa ý nghĩa của Ngày hội non sông, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.