Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Ninh Bình xung kích hỗ trợ Ngày hội toàn dân tham gia bầu cử

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hòa vào khí thế Ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tuổi trẻ Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ tại khu vực bỏ phiếu, đặc biệt các cử tri trẻ đã đi bầu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ngay từ sáng sớm 15/3, đoàn viên thanh niên tại 129 xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai hoạt động tại các điểm bỏ phiếu.

Các tình nguyện viên áo xanh tích cực hướng dẫn cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, giữ gìn trật tự và tham gia vệ sinh, chỉnh trang khu vực bỏ phiếu.

Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ công tác bầu cử. Ảnh: TĐNB

Cùng với các cử tri cả nước, các cán bộ Thường trực Tỉnh Đoàn Ninh Bình và cử tri trẻ trên địa bàn tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm tham gia đi bầu tại nơi khu vực cư trú.

Thông qua những lá phiếu góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cử tri trẻ Ninh Bình đã gửi gắm niềm tin và kỳ vọng tới Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Anh Nguyễn Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thương vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình bỏ phiếu. Ảnh: TĐNB
Các cán bộ trong Thường trực Tỉnh Đoàn Ninh Bình tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền nghĩa vụ công dân.
Các cán bộ trong Thường trực Tỉnh Đoàn Ninh Bình, cử tri trẻ hoàn thành bỏ phiếu.

Trước đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền sôi nổi. Hơn 25.500 đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động như: Vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu vực bỏ phiếu, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các điểm bầu cử; thực hiện video “vũ điệu đi bầu”; đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định của pháp luật về bầu cử thông qua sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động cộng đồng và trên các nền tảng mạng xã hội.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã phối hợp triển khai, khánh thành nhiều công trình ghi dấu ấn nhiệt huyết và sáng tạo của tuổi trẻ để hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 và thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tiêu biểu, công trình thanh niên cấp tỉnh về số hóa di tích lịch sử - văn hóa và diểm phát wifi miễn phí phục vụ cộng đồng trên địa bàn phường Nam Định và phường Thiên Trường.

Thông qua hoạt động sôi nổi trong ngày toàn dân đi bầu cử, tuổi trẻ Ninh Bình tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tích cực tham gia và lan tỏa ý nghĩa của Ngày hội non sông, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

#bầu cử #đại biểu Quốc hội #đại biểu HĐND các cấp #nhiệm kỳ 2026 - 2031 #tuổi trẻ Ninh Bình #Tỉnh Đoàn Ninh Bình #tình nguyện #cử tri trẻ #đi bầu #bỏ phiếu #Tháng Thanh niên #bầu cử #quyền và nghĩa vụ của cử tri

Xem thêm

Cùng chuyên mục