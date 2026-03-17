Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” Thủ lĩnh thanh niên Quân đội hiến kế cho Đoàn

TPO - Hướng về Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” sẽ diễn ra ngày 19/3 tới đây, các thủ lĩnh thanh niên trong Quân đội đã hiến kế mong Đoàn sẽ đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức hoạt động trong kỷ nguyên số.

Đại úy Trần Hồ Thái Dương - Ủy viên Thường vụ BCH Đoàn cơ sở Trung đoàn 274 (Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân):

KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN CHO THANH NIÊN

Kỷ nguyên số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thanh niên - lực lượng xung kích, sáng tạo, đang đứng trước cả thời cơ lớn và thách thức mới.

Do đó, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phải trở thành “hạt nhân số” đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số vào học tập, công tác, cải cách hành chính, huấn luyện, quản lý bộ đội; tích cực lan tỏa hình ảnh đẹp về người đoàn viên, người quân nhân cách mạng trên không gian mạng, biến mỗi tài khoản cá nhân thành một kênh truyền thông tích cực.

Đại úy Trần Hồ Thái Dương.

Để thật sự là người dẫn dắt và đồng hành cùng thanh niên, tổ chức Đoàn cần tập trung đổi mới theo hướng chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ - kiến tạo môi trường phát triển” cho thanh niên. Đoàn phải lắng nghe nhu cầu thực chất của đoàn viên; tổ chức hoạt động theo hướng thiết thực, ngắn gọn, hiệu quả, tránh hình thức.

Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý đoàn viên, tổ chức sinh hoạt trực tuyến, khảo sát nhu cầu, lấy ý kiến rộng rãi. Nội dung tuyên truyền cần đa dạng hóa bằng video ngắn, infographic, podcast… phù hợp thói quen tiếp cận thông tin của thanh niên.

Tôi đề xuất cần xây dựng mô hình “Chi đoàn số”, “Sổ tay đoàn viên điện tử”; tổ chức diễn đàn đối thoại định kỳ giữa cấp ủy, chỉ huy với thanh niên; ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình tổ chức các hội thi; đồng thời phát huy tốt vai trò của các tổ “Hỗ trợ số” tại đơn vị.

Thượng uý Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3:

ĐOÀN LÀ NGƯỜI DẪN DẮT VÀ BẠN ĐỒNG HÀNH

Nếu thanh niên đang thay đổi nhanh chóng, thì tổ chức Đoàn cũng phải thay đổi nhanh hơn. Để thực sự là người dẫn dắt và bạn đồng hành, Đoàn cần mạnh dạn đổi mới ở ba phương diện: tư duy, phương thức và công cụ.

Trước hết là chuyển từ “quản lý hành chính” sang “quản trị bằng nền tảng số”. Hoạt động Đoàn hiện nay ở nhiều nơi vẫn nặng về hội họp, báo cáo giấy tờ, hành chính hóa phong trào, trong khi thanh niên đã quen với môi trường số nhanh - gọn - minh bạch. Khi Đoàn vận hành linh hoạt, hiện đại, thanh niên sẽ thấy đây là tổ chức của thời đại mình.

Thượng uý Nguyễn Mạnh Cường.

Cùng với đó, cần lắng nghe thanh niên bằng cơ chế mở và thực chất. Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” cần trở thành hoạt động thường xuyên chứ không chỉ là sự kiện. Đoàn cần xây dựng các kênh góp ý trực tuyến, khảo sát định kỳ, cơ chế phản hồi công khai.

Quan trọng hơn, phải có cơ chế “nói đi đôi với làm”. Mỗi đề xuất hợp lý của thanh niên cần được phản hồi, giải trình và đưa vào kế hoạch hành động cụ thể. Khi thanh niên thấy tiếng nói của mình được tôn trọng, họ sẽ gắn bó hơn với tổ chức.

Trong kỷ nguyên số, vai trò của Đoàn không chỉ là tổ chức phong trào, mà phải trở thành bệ phóng cho ước mơ, hệ sinh thái cho sáng tạo, lá chắn cho niềm tin và người bạn đồng hành chân thành của mỗi thanh niên.

Tôi tin rằng, nếu Đoàn mạnh dạn đổi mới tư duy, dám trao quyền cho thanh niên, dám thử nghiệm phương thức mới, thì Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” sẽ không chỉ dừng lại ở những kiến nghị, mà sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi thanh niên thực sự là chủ thể của chuyển đổi số, của đổi mới sáng tạo và của khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thượng úy Đào Xuân Thành - Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 1 (Trường Sĩ quan Chính trị):

MỖI ĐOÀN VIÊN LÀ MỘT BÁO CÁO VIÊN

Trước những diễn biến phức tạp của các cuộc xung đột diễn ra trên thế giới, việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trang bị nhận thức đúng đắn cho cán bộ, ĐVTN Quân đội có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt trong thời đại sự bùng nổ của thông tin mang tính đa chiều, là một “kênh” để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Theo tôi, đơn vị và tổ chức Đoàn các cấp cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục, rèn luyện ĐVTN; trong đó có các nội dung tuyên truyền về bản chất, tính chất phi nghĩa của các cuộc xung đột và những tác động tiêu cực của nó.

Thượng úy Đào Xuân Thành.

Để góp phần xây dựng cho thanh niên Quân đội bản lĩnh vững vàng, nhãn quan chính trị sắc bén, cũng cần nắm bắt đầy đủ về đặc điểm đối tượng quản lý, điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm để lồng ghép giáo dục, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của ĐVTN trong đơn vị.

Nhân rộng mô hình “Mỗi đoàn viên là một báo cáo viên”, thực hiện trong sinh hoạt Tổ 3 người, sinh hoạt Tiểu đội. Đẩy mạnh các hoạt động nói chuyện truyền thống, tham quan về nguồn… để tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và xây dựng quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên.

Đội ngũ cán bộ Đoàn cần tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh, xây dựng phong cách làm việc; tiên phong, đổi mới, sáng tạo; tích cực ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đoàn viên.