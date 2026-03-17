Đồng Nai: Chủ đầu tư xin lỗi người dân, hứa đền bù vụ nhà cheo leo khi hạ cốt nền đường

TPO - Đại diện Ban Quản lý dự án đã họp các hộ dân bị ảnh hưởng đến cuộc sống sau khi hạ cốt nền đường. Tại đây đại diện chủ đầu tư đã thừa nhận trong quá trình thi công không tránh khỏi những thiếu sót và gửi lời xin lỗi đến người dân, lắng nghe và hứa sẽ giải quyết sớm các thắc mắc cho người dân.

Video chủ đầu tư xin lỗi người dân

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Ban QLDA) đã phát hành giấy mời làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng tại đoạn Km10+200 – Km10+500 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753, sau khi xảy ra tình trạng hạ cốt nền khiến nhiều căn nhà rơi vào thế cheo leo, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Theo đó, buổi trao đổi với người dân dự kiến diễn ra vào lúc 9h ngày 17/3/2026 tại Nhà văn hóa cộng đồng ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai. Cuộc họp được tổ chức nhằm thông tin về tình hình triển khai dự án, lắng nghe ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời công khai những hạn chế trong quá trình thi công và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Động thái này được thực hiện sau khi Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 695/TB-VP ngày 12/3/2026, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà tại buổi kiểm tra hiện trường đoạn Km10+200 – Km10+500 của dự án.

Theo kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban QLDA (chủ đầu tư dự án) chủ trì phối hợp với UBND xã Tân Lợi tổ chức cuộc họp để xin lỗi người dân bị ảnh hưởng, đồng thời công khai những tồn tại trong quá trình triển khai thi công.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật tại khu vực hạ cốt nền nhằm bảo đảm an toàn giao thông cũng như an toàn cho các hộ dân sinh sống xung quanh, tránh nguy cơ sạt lở. Trường hợp xảy ra sự cố gây mất an toàn, Giám đốc Ban QLDA sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định; đồng thời thực hiện gia cố, di dời các trụ điện tại khu vực hạ cốt nền để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Ban QLDA phải phối hợp với Sở Xây dựng xem xét, xử lý trách nhiệm của đơn vị thi công và đơn vị giám sát do để xảy ra các tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện dự án. Kết quả xử lý phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19/3/2026.