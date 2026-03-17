Xe tải tông hàng loạt phương tiện trên quốc lộ 29, một người tử vong

Huỳnh Thủy
TPO - Va chạm liên hoàn giữa xe tải chở mủ cao su với 3 ô tô đang đỗ trên quốc lộ 29, tỉnh Đắk Lắk khiến một người tử vong tại chỗ.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xảy ra trên tuyến quốc lộ 29 khiến một người tử vong.

tienphong-1111-8499.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào 19h30’ ngày 16/3, tại km190 quốc lộ 29 (thuộc thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Đrang).

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 47C-304.82 (xe có chở hàng mủ cao su) do ông H.N. (SN 1987, trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường quốc lộ 29 theo hướng xã Pơng Đrang vào xã Ea Kiết.

Khi đến km190 quốc lộ 29 (thuộc thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Đrang), xe tải do ông N. điều khiển bất ngờ đâm vào 3 xe ô tô đỗ phía trước cùng chiều bên phải đường theo chiều đi.

Sau đó, xe tải tiếp tục đâm vào anh L.Q.K. (SN 2005, trú tại xã Cư Pơng) đi bộ phía trước cùng chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh L.Q.K. tử vong tại chỗ, thiệt hại về tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Huỳnh Thủy
