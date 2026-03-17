Hà Nội dự kiến xây thêm cầu vượt tại nút Kim Liên, Giải Phóng – Kim Đồng trên QL1

TPO - Dự án mở rộng Quốc lộ (QL)1 đoạn Vành đai 1 - Cầu Giẽ (Hà Nội) vừa được xác định hướng tuyến, phạm vi mở rộng và chỉ giới đường đỏ. Với các nút giao cắt, các đơn vị có liên quan cũng xác định sẽ thực hiện cải tạo hoặc xây mới, riêng nút giao Kim Liên - Xã Đàn, Giải Phóng - Kim Đồng, dự kiến sẽ xây dựng thêm cầu vượt.

Trong phần thống nhất về chỉ giới đường đỏ tuyến QL1 được mở rộng lên 90 mét, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (HUPI) và nhà đầu tư thống nhất, chỉ giới đường đỏ tuyến đường được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch.

Cùng với đó, HUPI cũng đưa ra phương án, trong quá trình triển khai lập dự án đầu tư xây dựng, nếu phải rà soát, chỉnh sửa thiết kế chi tiết sẽ được nghiên cứu thực hiện trong phạm vi chỉ giới đường đỏ nút giao đã được duyệt.

Với phương án cải tạo, xây dựng tại các nút giao khi thực hiện dự án mở rộng, HUPI và nhà đầu tư cho biết, trên tuyến đang có hai hệ thống nút giao, bao gồm nút giao khác mức và nút giao với các tuyến đường ngang.

Ở hệ thống các nút giao khác mức, tuyến QL1 từ Kim Liên đến Cầu Giẽ có 10 nút giao, bao gồm: Nút giao với Vành đai 1, nút giao với Vành đai 2, nút giao với Vành đai 2,5, nút giao với Vành đai 3, nút giao với đường 70, nút giao với Vành đai 4, nút giao với tỉnh lộ 427, nút giao với trục giao thông chính khu đô thị thể thao Olympic, nút giao với Vành đai 4,5 và nút giao Cầu Giẽ.

QL1A giao với đường Kim Đồng - Vành đai 2,5 tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng.

Đưa ra phương án cải tạo, HUPI và nhà đầu tư cho biết, tại nút giao với Vành đai 1, dự kiến sẽ bố trí cầu vượt trực thông theo trục đường Giải Phóng với đường Lê Duẩn. Ở nút giao với Vành đai 2, thực hiện bố trí cầu vượt trực thông mới thay thế cầu vượt cũ.

Tại nút giao với Vành đai 2,5, bố trí cầu vượt trực thông; nút giao với Vành đai 3 sẽ bổ sung các nhánh rẽ với đường vành đai 3; nút giao với đường 70: Giữ nguyên hướng cầu vượt trực thông trên đường 70; còn nút giao với Vành đai 4, dự kiến bố trí hầm chui dọc Quốc lộ 1A.

Với các nút giao đồng mức còn lại, liên danh đơn vị thực hiện dự án cho biết, sẽ nghiên cứu bổ sung, xác định chính xác phương án trong quá trình lập Quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.