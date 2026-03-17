Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ quan có nhiều phản ánh trên iHanoi

TPO - Các cơ quan, đơn vị có nhiều phản ánh của người dân, hồ sơ quá hạn cao hoặc bị đánh giá chất lượng phục vụ thấp trên nền tảng iHanoi sẽ thuộc diện kiểm tra đột xuất trong năm 2026.

Ngày 16/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành kế hoạch về kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ, xử lý phản ánh, kiến nghị trên nền tảng công dân Thủ đô số - iHanoi năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục tiêu của kế hoạch là thông qua công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm; biểu dương, khuyến khích, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, có hiệu quả; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trọng tâm là việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả, hồ sơ thủ tục hành chính, xử lý phản ánh, kiến nghị trên nền tảng công dân Thủ đô số - iHanoi.

Nền tảng công dân Thủ đô số - iHanoi

Hoạt động kiểm tra tập trung vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; xử lý phản ánh, kiến nghị trên nền tảng công dân Thủ đô số - iHanoi; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; công tác thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tình hình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

Việc kiểm tra được thực hiện theo hai hình thức gồm, kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Trong đó, kiểm tra đột xuất sẽ được tiến hành đối với các cơ quan, đơn vị có nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân, có số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn cao hoặc có chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ thấp.

Đoàn kiểm tra cũng đẩy mạnh hình thức kiểm tra số: Kiểm tra qua các số liệu, dữ liệu điện tử, dữ liệu tại Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Cùng với đó, giám sát việc công bố, công khai nội dung thủ tục hành chính, thời gian, phí, lệ phí và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và trên Cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; đồng thời theo dõi việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân trên các hệ thống trực tuyến.

Đoàn kiểm tra, giám sát do lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của đại diện nhiều sở, ngành như Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thanh tra Thành phố và các đơn vị liên quan.