Khánh Hòa: 3 thuyền viên tử vong trong hầm tàu ngập nước

TPO - Ngày 17/3, lãnh đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn lao động xảy ra trên tàu chở hàng Trường Nguyên 18.

Theo thông tin ban đầu, lúc 23h33 ngày 16/3, đơn vị nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy về việc có người bị mắc kẹt trên tàu Trường Nguyên 18 đang neo đậu ngoài khu vực Chi nhánh khai thác Cảng số 1 - Công ty CP Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná (thôn Thương Diêm 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, ông Trần Đức Tài xuống hầm tàu để bơm hút nước. Sau một thời gian không thấy quay lên, ông Thái Văn Thịnh đứng phía trên gọi nhưng không có phản hồi nên xuống kiểm tra. Tiếp đó, ông Phạm Hữu Phương tiếp tục gọi nhưng không ai trả lời, liền hô hoán các thuyền viên hỗ trợ. Nhóm này đã đưa được 4 nạn nhân lên boong tàu để sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Riêng một người vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Theo cơ quan chức năng, hai nạn nhân tử vong gồm ông Trần Đức Tài (SN 1981, quê Nghệ An, máy phó) và ông Trần Xuân Dũng (SN 1971, quê Nghệ An, thợ máy).

Một nạn nhân còn mắc kẹt là ông Lê Văn Đệ (SN 1979, quê Nghệ An, làm nhiệm vụ nấu ăn trên tàu). Hai người bị thương đang được cấp cứu gồm ông Bùi Văn Quý (SN 1978, quê Hải Phòng, thuyền trưởng) và ông Thái Văn Thịnh (SN 2001, quê Nghệ An, thợ máy).

Khu vực bị ngập nước, môi trường thiếu oxy, gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 cho biết, nạn nhân mắc kẹt là ông Lê Văn Đệ nằm trong két nước dằn (khoang đáy) của tàu. Khu vực này đang bị ngập nước, môi trường thiếu oxy, gây nhiều khó khăn và nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ trong quá trình tiếp cận.

Lực lượng chức năng đã triển khai bơm hút nước, đồng thời tổ chức đội hình cứu nạn trong không gian hẹp, sử dụng hệ thống giá ba chân để tiếp cận khu vực nạn nhân mắc kẹt.

Đến 7h30 ngày 17/3, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài an toàn. Thi thể sau đó được bàn giao cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý theo quy định.