Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khánh Hòa:

3 thuyền viên tử vong trong hầm tàu ngập nước

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 17/3, lãnh đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn lao động xảy ra trên tàu chở hàng Trường Nguyên 18.

Theo thông tin ban đầu, lúc 23h33 ngày 16/3, đơn vị nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy về việc có người bị mắc kẹt trên tàu Trường Nguyên 18 đang neo đậu ngoài khu vực Chi nhánh khai thác Cảng số 1 - Công ty CP Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná (thôn Thương Diêm 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, ông Trần Đức Tài xuống hầm tàu để bơm hút nước. Sau một thời gian không thấy quay lên, ông Thái Văn Thịnh đứng phía trên gọi nhưng không có phản hồi nên xuống kiểm tra. Tiếp đó, ông Phạm Hữu Phương tiếp tục gọi nhưng không ai trả lời, liền hô hoán các thuyền viên hỗ trợ. Nhóm này đã đưa được 4 nạn nhân lên boong tàu để sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Riêng một người vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Theo cơ quan chức năng, hai nạn nhân tử vong gồm ông Trần Đức Tài (SN 1981, quê Nghệ An, máy phó) và ông Trần Xuân Dũng (SN 1971, quê Nghệ An, thợ máy).

Một nạn nhân còn mắc kẹt là ông Lê Văn Đệ (SN 1979, quê Nghệ An, làm nhiệm vụ nấu ăn trên tàu). Hai người bị thương đang được cấp cứu gồm ông Bùi Văn Quý (SN 1978, quê Hải Phòng, thuyền trưởng) và ông Thái Văn Thịnh (SN 2001, quê Nghệ An, thợ máy).

Khu vực bị ngập nước, môi trường thiếu oxy, gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 cho biết, nạn nhân mắc kẹt là ông Lê Văn Đệ nằm trong két nước dằn (khoang đáy) của tàu. Khu vực này đang bị ngập nước, môi trường thiếu oxy, gây nhiều khó khăn và nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ trong quá trình tiếp cận.

Lực lượng chức năng đã triển khai bơm hút nước, đồng thời tổ chức đội hình cứu nạn trong không gian hẹp, sử dụng hệ thống giá ba chân để tiếp cận khu vực nạn nhân mắc kẹt.

Đến 7h30 ngày 17/3, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài an toàn. Thi thể sau đó được bàn giao cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

#Tử vong #Công an tỉnh Khánh Hòa #tàu Trường Nguyên 18 #Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná #mắc kẹt

