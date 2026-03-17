Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai

TPO - Ngày 17/3, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp.

Thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, thời tiết cực đoan với nhiều đợt bão, mưa lớn, lũ lụt đã ảnh hưởng nặng nề đến toàn thành phố Đà Nẵng. Thống kê cho thấy, thiên tai đã khiến 31 người chết, 265 người bị thương, hơn 1.200 ngôi nhà bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 4.130 tỷ đồng. Đáng chú ý, đợt lũ lịch sử cuối tháng 10/2025 đã làm hơn 100.000 nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập trong thời gian dài.

Quang cảnh Hội nghị.

Trước tình hình đó, TP. Đà Nẵng đã huy động lực lượng quy mô lớn để ứng phó, tổ chức sơ tán hơn 12.000 hộ dân đến nơi an toàn. Công tác cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế nhu yếu phẩm được triển khai kịp thời, đồng thời nhanh chóng khắc phục hạ tầng, từng bước ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong phòng chống thiên tai, coi đây là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả phòng thủ dân sự.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ viễn thám, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ công tác quan trắc, giám sát, dự báo và cảnh báo sớm thiên tai.

Lực lượng chức năng ứng cứu người dân vùng ngập lũ ở khu vực Điện Bàn, TP. Đà Nẵng

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ sẽ được gắn với quản lý, vận hành các công trình phòng chống thiên tai, hồ chứa, đồng thời nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành trong mọi tình huống. Thành phố yêu cầu xây dựng các kịch bản ứng phó sát với thực tế, bảo đảm thông tin thông suốt, chủ động từ sớm, từ xa để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.

Theo Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, những vấn đề khoa học như cây keo có gây sạt lở không, thành phố phải nghiên cứu đánh giá rõ để chuyển đổi cây trồng. Hay vấn đề thủy điện có thật sự làm trầm trọng lũ lụt không, hay giúp điều hòa lũ, phải đánh giá rất kỹ càng.

Mô hình chính quyền mới phát huy hiệu quả

Nói về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong phòng chống thiên tai, ông Ân cho biết: mô hình mới đã phát huy rõ nét hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai; cơ chế phân cấp, ủy quyền cụ thể, minh bạch giúp rút ngắn thời gian xử lý tình huống, đồng thời tăng tính chủ động, linh hoạt cho chính quyền cơ sở trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ được bố trí sẵn sàng, đặc biệt tại các khu vực xung yếu, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản...

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân trong công tác phòng thủ dân sự năm 2025. Đặc biệt, thành phố đã chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai, bão lũ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đáng chú ý, Đà Nẵng đã triển khai thành công chiến dịch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng sau bão lũ theo tinh thần “Quang Trung thần tốc”. Chương trình này nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao từ người dân, góp phần nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Theo Bí thư Thành ủy, trong thời gian tới, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác phòng thủ dân sự phải được triển khai chủ động, bài bản và hiệu quả hơn, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện các kịch bản ứng phó, phát huy phương châm “bốn tại chỗ”, xây dựng lực lượng vững mạnh và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong dự báo, cảnh báo sớm. Đồng thời, cần chú trọng các giải pháp lâu dài như sắp xếp dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quản lý tài nguyên, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân trong điều kiện thiên tai ngày càng cực đoan.