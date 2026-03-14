Giải cứu thành công 4 thuyền viên trôi dạt trên biển

TPO - Ngày 14/3, sau gần 20 giờ nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu sống toàn bộ 4 thuyền viên của tàu Trường Hưng 268 bị chìm trên biển.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, hồi 13 giờ 58 phút ngày 13/3/2026, đơn vị này nhận được thông tin khẩn cấp về việc tàu Trường Hưng 268 (số đăng ký NB-8834, loại tàu SB) thuộc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải quốc tế Minh Châu gặp sự cố trên biển.

screen-shot-2026-03-14-at-172900.png
Các thuyền viên bị nạn đang được đưa lên tàu SAR 413.

Tàu đang vận chuyển khoảng 35.560 tấn cát trên hành trình từ An Giang đi Cần Thơ thì bị mắc cạn và sau đó chìm tại khu vực cách bãi bồi biển An Thạnh Nam (tỉnh Sóc Trăng) khoảng 7 hải lý về phía Đông Nam.

Thông tin ban đầu cho biết trên tàu có 9 thuyền viên. Thời điểm xảy ra tai nạn, hai thuyền viên đã được tàu Grand Family 18 cứu vớt an toàn, trong khi các thuyền viên còn lại mặc áo phao trôi dạt trên biển.

Tình hình tìm kiếm gặp nhiều trở ngại khi khu vực xảy ra sự cố có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao từ 2 - 4 m, biển động mạnh.

screen-shot-2026-03-14-at-172942.png
Các thuyền viên sau khi được giải cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải khẩn cấp, kêu gọi các tàu đang hoạt động gần khu vực tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời, Trung tâm phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án cứu nạn khẩn cấp.

Nhận định đây là tình huống nguy cấp, Trung tâm đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 413, thường trực tại Vũng Tàu, khẩn trương rời bến đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 10 giờ 36 phút ngày 14/3/2026, dưới sự chỉ huy và điều phối của tàu SAR 413, lực lượng cứu nạn tại hiện trường gồm các tàu Grand Family 18, Biển Đông 09 và tàu cá BL 91558 TS đã phát hiện và cứu sống 4 thuyền viên trôi dạt trên biển.

Các thuyền viên được cứu gồm: Trần Đại Cường (SN 1995), Thuyền trưởng; Vũ Tuấn Dương (SN 1978), Máy trưởng; Lê Anh Phương (SN 1999), Thủy thủ; Trần Đức Luân (SN 1991) Thủy thủ cùng trú ở Ninh Bình.

screen-shot-2026-03-14-at-173000.png
Thuyền viên được chăm sóc y tế, sau khi giải cứu.

Sau khi được đưa lên tàu cứu nạn, các thuyền viên đã được sơ cứu y tế ban đầu. Sức khỏe của họ ổn định. Qua xác minh từ thuyền trưởng và chủ tàu cho thấy tàu Trường Hưng 268 thực tế chỉ có 4 thuyền viên trên tàu, không phải 9 người như thông tin ban đầu. Sau gần 20 giờ tìm kiếm trong điều kiện biển động mạnh, lực lượng cứu nạn đã phối hợp chặt chẽ và tổ chức tìm kiếm hiệu quả, cứu nạn thành công toàn bộ thuyền viên của tàu bị nạn.

Đến 15 giờ 45 phút ngày 14/3/2026, tàu SAR 413 đã đưa các thuyền viên vào bờ an toàn tại khu vực cửa Định An, thuộc Cần Thơ, để bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

