Hà Nội: Cử tri ngồi nhà cũng theo dõi được quá trình giải quyết các kiến nghị

TPO - Với nền tảng điều hành tập trung, cử tri có thể theo dõi tiếp nhận, xử lý kiến nghị trong quy trình khép kín. Hệ thống tự động điều hướng và phân luồng công việc từ cấp thành phố xuống tận các xã, phường, đảm bảo đúng người, đúng việc và đúng thẩm quyền giải quyết.

Ngày 17/3, Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Hà Nội tổ chức Lễ khai trương và đưa vào sử dụng “Nền tảng điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp TP. Hà Nội - Một điểm đến của mọi nhiệm vụ” (gọi tắt là Nền tảng).

Các đại biểu bấm nút khai trương Nền tảng điều hành tập trung

Theo HĐND TP. Hà Nội, sau nhiều năm triển khai tin học hóa với các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau, người dùng phải truy cập nhiều địa chỉ, sử dụng nhiều tài khoản và mật khẩu riêng biệt, khiến việc khai thác thông tin, xử lý công việc mất nhiều thời gian, nhiều tính năng của các hệ thống chưa được khai thác hiệu quả.

Từ thực tế đó, Nền tảng được xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành chung, thống nhất của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Nền tảng điều hành tập trung tích hợp 9 phân hệ cốt lõi, gồm: Hệ thống quản lý văn bản; Hệ thống theo dõi nhiệm vụ thành phố; Hệ thống theo dõi đánh giá KPI đối với tập thể, cá nhân; Hệ thống phòng họp không giấy tờ H-Cabinet...

HĐND thành phố cho rằng, Nền tảng có nhiều ưu điểm như: Giúp tiết kiệm thời gian; công khai các báo cáo, tài liệu của HĐND các cấp đến cử tri; theo dõi tiếp nhận, xử lý kiến nghị của cử tri.

Điểm đột phá nhất là việc của Nền tảng là Dữ liệu tại các hệ thống khác được sử dụng là dữ liệu đầu vào, phân tích dữ liệu AI giúp phục vụ công tác điều hành, xử lý tác nghiệp các nhiệm vụ; chia sẻ ngay những nội dung cần xử lý gấp, hỏa tốc tới các cơ quan, đơn vị khác để xử lý.

Nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan dân cử

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, việc xây dựng và đưa vào vận hành Nền tảng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước; hướng tới một nền hành chính quản lý hiện đại, minh bạch và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại lễ khai trương

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, từ thành công của mô hình này sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và nhân rộng những cách làm hay, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng Quốc hội số và Chính quyền số. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp nền tảng theo hướng tích hợp sâu hơn các dữ liệu và hệ thống thông tin, bảo đảm sự đồng bộ với các hệ thống phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Trung ương cũng như các địa phương khác. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các đại biểu và cán bộ, công chức để nền tảng thực sự trở thành công cụ làm việc thiết thực, thuận tiện và hiệu quả.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, Thường trực HĐND thành phố quyết tâm đổi mới, không ngừng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ mới để hoàn thiện hệ sinh thái số, đảm bảo tính kết nối liên thông và bảo mật thông tin. Trong đó, sẽ lấy người dân làm trung tâm, sử dụng nền tảng làm công cụ đắc lực để lắng nghe, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, gồm: Tập đoàn Viettel, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Công nghệ BKAV, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông toàn cầu.