Công tác lý luận của Đảng phải 'đi trước, đến trước một bước'

TPO - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đòi hỏi công tác lý luận của Đảng phải "đi trước, đến trước một bước" để cung cấp luận cứ khoa học soi đường cho sự phát triển

Sáng 17/3, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp do GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì.

Phát biểu tại kỳ họp, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đòi hỏi công tác lý luận của Đảng phải "đi trước, đến trước một bước" để cung cấp luận cứ khoa học soi đường cho sự phát triển...

Vì thế, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt để thực sự xứng đáng là một trung tâm trí tuệ chiến lược của Đảng. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận lớn, giải đáp các vấn đề cấp thiết thực tiễn đặt ra, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn....

Góp ý về đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương trong tình hình mới, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nêu, nghiên cứu lý luận chính trị trong kỷ nguyên mới phải xuất phát từ định hướng chính trị, đi vào tính cụ thể, thực tiễn và sát với hành động.

Theo ông Huấn, khoa học xã hội và lý luận không thể đứng ngoài chờ độ lùi để tổng kết như trước đây, mà phải đồng hành ngay trong quá trình phát triển của khoa học công nghệ. Lý luận phải được tích hợp vào ngay trong quá trình thiết kế công nghệ, thuật toán nhằm thiết lập các nền tảng đạo đức, kịp thời điều chỉnh hành vi con người và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực. Để hoàn thành trọng trách này, đòi hỏi phải thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, chủ động và tiên phong giữa Hội đồng với các viện nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

Ông Đoàn Minh Huấn cho rằng, nếu trước đây lý luận chính trị chủ yếu thể hiện ở quan điểm, đường lối, chủ trương, định hướng thì nay còn gắn với các chương trình hành động cụ thể, đòi hỏi tính thực tiễn và khả năng triển khai cao. Vì vậy, nghiên cứu lý luận không chỉ dừng ở tầm quan điểm mà còn phải gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể.