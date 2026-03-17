Cháy nhà ở Vĩnh Long lúc rạng sáng, 2 người tử vong

Cảnh Kỳ
TPO - Ngày 17/3, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hỗ trợ gia đình nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến hai người tử vong tại xã Mỏ Cày.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h45 ngày 16/3, tại nhà ông H.T.T. (SN 1986, ngụ xã Mỏ Cày, Vĩnh Long), khiến H.G.P (15 tuổi) và H.G.P (12 tuổi) tử vong, một số tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ khẩn trương đến hiện trường chữa cháy, nhanh chóng khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Để kịp thời xử lý vụ việc và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang yêu cầu, UBND xã Mỏ Cày chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống; phối hợp với cơ quan chức năng xử lý hậu quả vụ cháy.

Công an tỉnh được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chính quyền địa phương nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kết hợp kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

