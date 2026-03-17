Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cần Thơ giám sát chặt loạt cây xăng có dấu hiệu hạn chế bán hàng

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ đang tiếp tục theo dõi, giám sát nhiều cửa hàng xăng dầu đưa ra nhiều lý do khác nhau để giải thích cho việc hạn chế hoặc dừng bán xăng dầu.

Thời gian gần đây, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra, giám sát một số cây xăng trên địa bàn có dấu hiệu dừng bán, hoặc hạn chế số lượng bán ra với nhiều lý do khác nhau.

Lực lượng QLTT Cần Thơ dán số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý tin báo.

Theo đó, một số cây xăng dừng bán với lý do hết xăng, như: Cây xăng H.Q (Công ty TNHH MTV TM H.Q), Công ty TNHH H.D ở phường Phú Lợi; Cửa hàng xăng dầu số 6 (Công ty TNHH MTV H.D), Cửa hàng xăng dầu T.Q.H 01 ở phường Sóc Trăng. Qua làm việc, những doanh nghiệp này lấy lý do gặp khó khăn về tài chính, đang tìm giải pháp để nhập xăng dầu về bán.

Trong khi đó, một cửa hàng xăng dầu ở xã Hỏa Lựu dừng bán và xin giải thể doanh nghiệp, khi kiểm tra trong bồn không còn xăng dầu.

Một công ty khác ở xã Phú Tâm cũng có lý do hết xăng, dầu, đang làm thủ tục giải thể, trả lại giấy chứng nhận điều kiện bán lẻ.

Ngoài ra, còn có các cây xăng lấy lý do “kinh doanh không hiệu quả, tạm ngừng kinh doanh”, gồm 2 cửa hàng của Công ty T.P ở xã Tân Hòa và xã Thạnh Xuân; một công ty ở xã Vĩnh Viễn. Có một cửa hàng xăng dầu bị cháy hiện đang trong quá trình khắc phục; một doanh nghiệp giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hạn.

Ngoài ra, Chi cục QLTT Cần Thơ cũng nhận được một số tin báo về hiện tượng có cửa hàng bán xăng, dầu nhỏ giọt, số lượng hạn chế. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm vì không có lý do chính đáng.

Một trường hợp khác, ngày 7/3, Đội QLTT số 3 phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ô Môn kiểm tra Công ty TNHH Xăng dầu V.B. Đoàn kiểm tra lập bản về hành vi vi phạm bán cao hơn giá niêm yết.

Chi cục QLTT Cần Thơ đã công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận hiện tượng cây xăng dừng bán, găm hàng, tăng giá... QLTT Cần Thơ cũng khuyến nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống và chỉ mua xăng dầu sử dụng khi thật sự cần thiết, không gom mua tích trữ gây khan hiếm cục bộ xăng dầu, mất an toàn về phòng chống cháy nổ.

