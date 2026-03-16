Xử lý khối đá nặng hàng tấn, bám thân cây khô trên đèo Bảo Lộc

TPO - Lực lượng chức năng Lâm Đồng vừa xử lý khối đá nặng hàng tấn trên đèo Bảo Lộc, khi các cây rừng từng làm điểm tựa đã chết và mục rỗng, khiến tảng đá chỉ còn bám vào một thân cây khô.

Chiều 16/3, lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng tổ chức xử lý một khối đá lớn nằm chênh vênh trên đèo Bảo Lộc, có nguy cơ rơi xuống mặt đường.

Hiện trường phát hiện khối đá.

Theo đó, khối đá được người dân phát hiện trên sườn đồi tại Km99+100, đoạn qua đèo Bảo Lộc. Sau khi nhận phản ánh, Trạm CSGT Mađaguôi đã thông báo cho Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng kiểm tra và xây dựng phương án xử lý. Sau đó, ban quản lý đã phối hợp Công ty 886 Thành Nam (đơn vị bảo trì tuyến đèo) đi khảo sát thực tế.

Qua khảo sát, đại diện Công ty 886 Thành Nam cho biết: Khối đá gồm nhiều tảng lớn nhỏ, nặng hàng tấn, nằm sát đỉnh đèo và chỉ còn tựa vào một cây rừng đã khô mục nên nguy cơ sạt lở rất cao.

Sau hơn một giờ xử lý, nguy cơ sạt lở đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường theo cả hai chiều qua khu vực đèo.

Huy động phương tiện chuyên dụng để xử lý khối đá.

Người dân địa phương cho biết: Khối đá tự nhiên này tồn tại từ lâu trên đỉnh đèo. Trước đây, nhiều cây rừng lớn xung quanh tạo điểm tựa giữ đá ổn định. Tuy nhiên theo thời gian, nhiều cây đã chết và mục rỗng, khiến khối đá gần như mất điểm bám, chỉ còn tựa vào một thân cây khô.

Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10km, có nhiều khúc cua quanh co và là tuyến giao thông quan trọng kết nối Lâm Đồng với khu vực Đông Nam Bộ và TPHCM. Mỗi ngày có lượng lớn phương tiện lưu thông qua tuyến đường này, do đó việc kịp thời xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở là hết sức cần thiết.