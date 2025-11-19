Hàng trăm khối đất đá đổ xuống đèo Phượng Hoàng, giao thông tê liệt

Chiều 19/11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đoạn đường Km35+300 trên quốc lộ 26, qua đèo Phượng Hoàng, xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk, bị đất sạt xuống, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Hiện nay, trên cao còn có nhiều cây ngã đổ, nguy cơ sạt trượt núi nếu mưa tiếp tục, do đó lực lượng chức năng cảnh báo người dân và các phương tiện lưu thông thận trọng.

Hiện trường đèo Phượng Hoàng bị sạt lở.

Cán bộ Cảnh sát Giao thông tại hiện trường cho biết đã liên hệ với phía Công an các địa phương để ngăn không cho phương tiện từ phía dưới đi lên Quốc lộ 26, nhằm tránh ùn tắc, bởi các phương tiện không thể quay đầu trên đèo.

Hiện nay, tuyến đường từ phía Tây đi về phía Đông tỉnh không thể di chuyển Quốc lộ 26 - Quốc lộ 1 do tình trạng tắc nghẽn tại đèo Phượng Hoàng.

Hàng trăm khối đất, đá đã đổ xuống, nguy cơ sạt lở thêm vẫn còn. Hai đầu đèo đã được lực lượng chức năng cấm đường để bảo đảm an toàn.

Việc di chuyển qua các tuyến quốc lộ khác Quốc lộ 29, Quốc lộ 19C cũng gặp rất nhiều khó khăn do ngập nước và sạt lở nhiều điểm. Những đoạn đường còn đi được, phương tiện, đặc biệt là xe máy, phải đi từng đoạn một, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm cao.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chỉ di chuyển khi thật sự cần thiết và luôn tuân thủ hướng dẫn của lực lượng tại hiện trường.