Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp sức học sinh và hộ nghèo trên biên giới

TPO - Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, chiều 16/3, tại Nhà Văn hóa hữu nghị Việt - Trung (xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức trao học bổng tặng học sinh và trao bò giống tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Đại tá Cà Văn Lập - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Vũ Quang Trực; lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, trao học bổng tặng các em học sinh ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.



Là một nội dung quan trọng trong chuỗi hoạt động của giao lưu lần này, chương trình nhằm động viên, khích lệ, giúp đỡ các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập và hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới; tạo mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Theo Đại tá Cà Văn Lập - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tặng công trình Trạm Y tế xã Hải Sơn; tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh và 50 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân ở khu vực biên giới.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo BĐBP 30 tỉnh, thành phố biên giới phát huy hiệu quả các mô hình, chương trình như “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Bò giống cho người nghèo biên giới”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Thầy giáo quân hàm xanh” và phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới…

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân cùng các đại biểu trao bò giống tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hoàng Kiên Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh), cho biết việc trao tặng học bổng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ bò giống cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn, không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của BĐBP đối với nhân dân khu vực biên giới.

Những phần quà thiết thực này sẽ góp phần động viên các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đối với các hộ gia đình được trao tặng bò giống, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sinh kế lâu dài, giúp bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.