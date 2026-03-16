Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Tổng Bí thư làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình

Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư được điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Chiều 16/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị; thay mặt Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mai Văn Tuất công bố Quyết định số 66-QĐNS/TW, ngày 14/3/2026 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư thôi giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Trần Đăng Quỳnh được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Báo Ninh Bình

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao Quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng khẳng định ông Trần Đăng Quỳnh là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản; phương pháp làm việc khoa học, có nhiều đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong thời gian công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư. Trên nhiều vị trí công tác, ông Trần Đăng Quỳnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, nỗ lực phấn đấu vươn lên; có khả năng xử lý, tiếp cận công việc toàn diện, nhất là các nhiệm vụ tham mưu trực tiếp cho Tổng Bí thư.

Tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh.

Nhận nhiệm vụ ở môi trường mới, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy là vinh dự lớn, nhưng trách nhiệm rất nặng nề, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị mới ông Trần Đăng Quỳnh nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ông cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Ninh Bình thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh trân trọng cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư đã luôn quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ. Trên cương vị mới, ông nhận thức cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa; khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh; đồng thời nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình công tác, luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng hệ thống chính trị tỉnh ngày càng vững mạnh vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh Ninh Bình...