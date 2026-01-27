Lào Cai: Phát hiện xe chở 4 khối đá hoa nặng 70 tấn không rõ nguồn gốc

TPO - Trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 70, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, tạm giữ hai xe tải vận chuyển hơn 70 tấn đá hoa làm mỹ nghệ. Lái xe không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc số đá này.

Khoảng 20h30 ngày 25/1, tại Km96 Quốc lộ 70, đoạn qua thôn Tát Diêu, xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Công an tỉnh Lào Cai) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện hai xe tải có dấu hiệu vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng lập biên bản với hai lái xe, tạm giữ phương tiện và hàng hóa. Ảnh: Quỳnh Trang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe tải mang biển kiểm soát 21C-105.xx do anh Đoàn Duy T. (sinh năm 1992, trú thôn Trung Tâm, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở hai khối đá hoa dùng trong chế tác mỹ nghệ.

Xe tải còn lại mang biển kiểm soát 21H-025.xx do anh Nguyễn Văn S. (sinh năm 1990, trú thôn Nậm Choảng, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) điều khiển, cũng chở hai khối đá hoa cùng loại.

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai lái xe đều không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số đá đang vận chuyển.

Theo khai nhận ban đầu, các lái xe được chủ hàng thuê vận chuyển đá từ khu vực Lục Yên cũ (tỉnh Lào Cai) đi các tỉnh phía Nam, mỗi xe chở khoảng 30-35 tấn đá.

Lô đá hoa khối lượng lớn bị phát hiện không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ảnh: Quỳnh Trang.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý, khai thác và vận chuyển khoáng sản, tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa, đồng thời bàn giao cho Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Lào Cai để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.