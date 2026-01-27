Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tin mới vụ thiên nga trắng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn mất trộm

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi giải cứu cá thể thiên nga trắng bị mất trộm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM), Công an phường Sài Gòn đang tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ các cá nhân có liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Ngày 27/1, Công an phường Sài Gòn thông tin thêm về vụ xuyên đêm giải cứu thiên nga trắng bị mất trộm của Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Theo đó, Công an phường Sài Gòn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

image-12.jpg
Cá thể thiên nga trắng sau khi được giải cứu được đưa trở lại Thảo Cầm Viên.

Trước đó vào sáng 26/1, Công an phường Sài Gòn tiếp nhận tin báo từ Ban Quản lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn về việc một cá thể thiên nga trắng nuôi trong khuôn viên bị kẻ gian bắt trộm.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh. Qua trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực chuồng nuôi, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng đột nhập trái phép, để lại hiện trường một chiếc kềm cắt sắt. Từ các dấu vết thu thập được cùng dữ liệu camera khu vực bãi giữ xe, Công an phường tập trung truy xét đối tượng nghi vấn.

image-10.jpg
z7472030920114-b30bd67d8c4b2b5f22fc026d9f1bafb9.jpg
Đối tượng bắt trộm thiên nga qua camera an ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng N.C.P. (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Vĩnh Long) khi đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã trộm cá thể thiên nga và bán lại cho một người khác tại Cần Thơ.

Trước tính chất cấp bách của vụ việc, đặc biệt liên quan đến động vật nuôi bảo tồn, tổ công tác đã khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm. Sau hành trình xuyên đêm, đến khoảng 5h30 phút sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được địa điểm và giải cứu an toàn cá thể thiên nga trắng.

bac-si-thu-y-kiem-tra-cham-soc-suc-khoe-cho-thien-nga.jpg
Bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe cho cá thể thiên nga.

Đến khoảng 9 giờ sáng, cá thể thiên nga được bàn giao lại cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trong quá trình tiếp nhận và di chuyển, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng bác sĩ thú y theo dõi, chăm sóc, bảo đảm an toàn cho cá thể thiên nga.

ao-cam-trom-ao-xanh-tieu-thu.jpg
Hai đối tượng trộm và tiêu thụ thiên nga tại cơ quan công an.

Vụ việc cho thấy tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhanh và hiệu quả của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự và phối hợp bảo vệ động vật tại các cơ sở công cộng trên địa bàn.

Nguyễn Dũng
