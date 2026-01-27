Hà Nội: Sẽ di dời hơn 400 nghìn dân trong Vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị

TPO - Hà Nội sẽ tái cấu trúc đô thị nhằm mục tiêu tạo ra một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan, tạo ra cấu trúc quy hoạch mới, giải phóng nguồn lực về đất đai và giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng. Dự kiến, hàng trăm nghìn dân trong khu vực vành đai 3 sẽ phải di dời.

Tại kỳ họp thứ 31 được tổ chức ngày 27/1, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành Nghị quyết Thông qua các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Theo UBND TP. Hà Nội, Quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, và điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đến nay không còn phù hợp, cần rà soát điều chỉnh để thống nhất với điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Về định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị, thành phố đề xuất cấu trúc không gian và hạ tầng chiến lược. Đồng thời, xác định không gian di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan dọc sông Đà, sông Hồng, sông Đuống.

Hà Nội đang triển khai tuyến đường Vành đai 1

Để giải quyết vấn đề văn minh trật tự đô thị, phát triển đô thị, thành phố đề xuất tái cấu trúc mô hình phát triển thủ đô Hà Nội theo hướng đô thị đa cực - đa trung tâm, gắn với cấu trúc đô thị đa tầng - đa lớp, nhằm phân bố hợp lý dân cư, không gian sản xuất, dịch vụ và hạ tầng, giảm áp lực cho khu vực đô thị lõi.

Di dời hàng trăm nghìn dân trong vành đai 3

Theo UBND TP. Hà Nội, tái cấu trúc đô thị nhằm mục tiêu tạo ra một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan đô thị, tạo ra một cấu trúc quy hoạch mới, giải phóng nguồn lực về đất đai và giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng.

Phạm vi áp dụng là từ vành đai 3 trở vào, trong đó ưu tiên thực hiện đối với khu vực trong vành đai 1, vành đai 2.

Cụ thể: Khu phố cổ có diện tích 81 ha. Trong đó, 60% cải tạo chỉnh trang, 40% tái cấu trúc phần lõi. Số dân cần di dời là 26.730 người; diện tích cần tái định cư khoảng 120 ha. Quỹ đất sau tái cấu trúc gồm 30% giao thông và cây xanh, 70% thương mại, dịch vụ khách sạn.

Khu phố Cũ: Diện tích khoảng 200ha, trong đó, 70% cải tạo chỉnh trang, 30% tái cấu trúc; số dân cần di dời là 23.000 người; nhu cầu quỹ đất tái định cư khoảng 130ha; quỹ đất sau tái cấu trúc 40% giao thông và cây xanh; 60% thương mại, dịch vụ khách sạn.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 31

Các khu vực còn lại trong vành đai 3 hiện có diện tích 5.324 ha; trong đó, 30% cải tạo chỉnh trang, 70% tái cấu trúc toàn diện; số dân cần di dời là 370.000 người; Nhu cầu quỹ đất tái định cư 1.665 ha. (70% tại chỗ, 30% khu đô thị mới phía Nam). Quỹ đất sau tái cấu trúc gồm 30% giao thông và cây xanh, 20% thương mại- dịch vụ khách sạn, 50% nhà ở.

Như vậy, số dân từ đường vành đai 3 trở vào cần di dời vào khoảng 419.370 người.

Về nguồn vốn, giai đoạn 2026- 2035 sẽ huy động khoảng 14,5 triệu tỷ đồng, giai đoạn 2036-2045 vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động khoảng 50,34 triệu tỷ đồng.