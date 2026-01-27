Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thầy giáo ở Phú Thọ bất ngờ nhận được 400 triệu đồng từ tài khoản đứng tên người nước ngoài

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời xác minh, hỗ trợ thầy giáo ở xã Tu Vũ hoàn trả 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho một công dân Trung Quốc.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin, ngày 21/1, Công an xã Tu Vũ tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Tiến Thanh, giáo viên Trường THPT Tản Đà về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ đứng tên người nước ngoài.

a1.jpg
Thầy giáo Nguyễn Tiến Thanh (bên phải) chuyển trả lại tiền cho người nước ngoài.

Qua làm việc, anh Thanh khẳng định không có mối quan hệ quen biết hay giao dịch làm ăn với người chuyển tiền. Lo ngại số tiền có thể liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, anh đã chủ động trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tu Vũ nhanh chóng xác định người chuyển tiền là anh Liu Xiaojun (SN 1995, quốc tịch Trung Quốc), hiện đang lưu trú tại tỉnh Lạng Sơn để kinh doanh buôn bán. Do không thông thạo tiếng Việt, trong quá trình thanh toán tiền hàng, anh Liu Xiaojun đã chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Tiến Thanh.

Ngày 23/1, Công an xã Tu Vũ đã mời hai bên đến trụ sở làm việc, tiến hành đối chiếu lịch sử giao dịch, xác minh thông tin liên quan và tổ chức hoàn trả số tiền chuyển nhầm theo đúng quy định.

Trước sự chứng kiến của lực lượng công an, anh Nguyễn Tiến Thanh đã chuyển trả đầy đủ số tiền 400 triệu đồng cho anh Liu Xiaojun.

Viết Hà
#Công an #Phú Thọ #chuyển nhầm tiền #người nước ngoài #bảo vệ người dân #giao dịch ngân hàng #lừa đảo

Xem thêm

Cùng chuyên mục