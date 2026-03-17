Công tác nhân sự Đại hội XIV được đổi mới về quy trình, cách làm

TPO - Công tác nhân sự Đại hội XIV được đổi mới về quy trình, cách làm, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá, thẩm định, đề xuất, định hướng giới thiệu nhân sự, nhất là đại biểu đại hội trong đề cử, giới thiệu nhân sự tại đại hội.

Sáng 17/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Các đại biểu dự hội nghị thống nhất các nội dung trong báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ đại hội; đánh giá thành công của Đại hội XIV là sự tổng hòa giữa ý Đảng và lòng dân, là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, khoa học, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Những điểm mới của đại hội thể hiện trên các góc độ tư duy, quan điểm, chỉ đạo, mục tiêu, phương pháp, cách thức triển khai đến sản phẩm công việc. Nổi bật là việc hợp nhất ba báo cáo lớn thành một Báo cáo chính trị, giúp văn kiện có tính chiến lược, toàn diện, nhất quán, tăng tính hành động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai; cùng với nghị quyết có chương trình hành động để thực hiện nghị quyết một cách khẩn trương, quyết liệt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng các cơ quan có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Công tác nhân sự được đổi mới về quy trình, cách làm, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá, thẩm định, đề xuất, định hướng giới thiệu nhân sự, nhất là đại biểu đại hội trong đề cử, giới thiệu nhân sự tại đại hội. Công tác tuyên truyền đồng bộ sâu rộng và có nhiều điểm mới. Thời gian đại hội được rút ngắn. Nội dung các tài liệu, bài phát biểu, các ý kiến tham luận có hàm lượng trí tuệ cao, cô đọng, ngắn gọn, súc tích hơn, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng các cơ quan có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong thành công chung đó, có đóng góp rất quan trọng của công tác tổ chức và phục vụ – những công việc thầm lặng nhưng đòi hỏi sự tận tụy và trách nhiệm rất cao.

“Từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân đã nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm rất cao trong từng nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức thực hiện, tích cực phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và giữ vững nguyên tắc trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc được phân công ngay từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đại hội”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các cơ quan có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Qua quá trình chuẩn bị, tổ chức, phục vụ đại hội và một số kinh nghiệm được các cơ quan, đơn vị đúc kết, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan tập hợp, lưu trữ tài liệu đại hội đầy đủ để phục vụ công tác tra cứu, tham khảo cho những lần tổ chức đại hội và các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước sau này. Các cơ quan rà soát, nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các quy định của Đảng để thống nhất trong thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời biểu dương, khen thưởng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động tham gia phục vụ; quan tâm đến những vị trí trực tiếp, thầm lặng nhưng có đóng góp hiệu quả vào thành công chung của đại hội.

Cùng với đó, các ban, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nắm tình hình dư luận, phản ứng trong và ngoài nước, nhất là cơ quan đại diện ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, báo chí nước ngoài về công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng và văn kiện, những chủ trương, quyết sách của đại hội để kịp thời tham mưu, xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026...