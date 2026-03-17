Xử phạt người bình luận xuyên tạc công tác bầu cử

TPO - Cơ quan công an đã xử phạt đối tượng Đ.V.T số tiền 7,5 triệu đồng do đăng bình luận xuyên tạc quy trình bầu cử, xúc phạm uy tín của cơ quan Nhà nước, gây tác động không tốt đến nhận thức của người dân.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Phú Lạc (Thái Nguyên) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng Đ.V.T số tiền 7,5 triệu đồng do xuyên tạc công tác bầu cử.

Trước đó, ngày 15/3, trong phần bình luận bài viết tuyên truyền về công tác bầu cử được đăng tải trên Fanpage chính thức của Công an xã Phú Lạc, tài khoản Facebook “Đ.T” đã đăng bình luận nội dung xuyên tạc quy trình bầu cử, xúc phạm uy tín của cơ quan Nhà nước, gây tác động không tốt đến nhận thức của người dân trên không gian mạng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Phú Lạc đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định chủ tài khoản Facebook “Đ.T” là Đ.V.T (SN 1993, trú tại xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên).

Đối tượng Đ.V.T làm việc với cơ quan công an

Làm việc với cơ quan công an, Đ.V.T đã thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã đăng tải bình luận khi chưa kiểm chứng thông tin. Sau khi được cán bộ Công an xã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, Đ.V.T đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định pháp luật, Công an xã Phú Lạc ra quyết định xử phạt Đ.V.T số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.